Причетний кум Медведчука: на Закарпатті викрили підпільний завод, який підробляв пальне

Правоохоронці викрили та ліквідували у Закарпатській області підпільний нафтопереробний завод, який виготовляв фальсифіковане пальне та постачав мережі АЗС. Вони стверджують, що підприємство пов'язане з кумом Віктора Медведчука

У четвер, 26 жовтня, відповідне повідомлення опублікувала пресслужба Офісу Генерального прокурора України. Водночас в Службі безпеки констатували, що в цій історії є слід зрадника нашої держави Медведчука. Усім зловмисникам у цій схемі загрожує до 5 років ув’язнення.

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Підпільний завод кума Медведчука на Закарпатті

За інформацією слідства, на території Мукачева діяв підпільний нафтопереробний завод. За допомогою спеціального обладнання та наявної виробничої бази там організували виготовлення нафтопродуктів сумнівної якості.

Надалі їх збували громадянам як на території підприємства, так і через мережу підконтрольних заправних станцій без сплати податків до державного бюджету.

До організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ,

– пише СБУ.

Аби приховати зв’язки з нелегальним бізнесом, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення Росії переписав підприємство на підконтрольну йому компанію у Києві.

Правоохоронці провели обшуки, у ході яких вилучили понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже в 150 мільйонів гривень.

Викриття підпільного заводу на Закарпатті зі слідом Медведчука / Фото Офісу генпрокурора

Правоохоронці ловлять прихвоснів Медведчука

Варто сказати, що не так давно Служба безпеки викрила ексведучого телеканалів Медведчука Максима Гольдарбу, що очолював проросійську партію "Союз лівих сил" та поширював кремлівську пропаганду.

Окрім того, правоохоронці повідомили про підозру Діані Панченко – ще одній пропагандистці Медведчука. Їй загрожує або 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Усе залежить від рішення суду.

Булорозпочато провадження за статтею 204 Кримінального кодексу та статтею 212. У них йдеться про незаконне виготовлення підакцизних товарів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.