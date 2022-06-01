Підприємства працюють, – наскільки Україна підготується до опалювального сезону під час війни

В наступному опалювальному сезоні уряд України прийняв рішення не підіймати ціну. Тож ціна на тепло залишиться на рівні минулого року, а різницю у ціні мала би покрити держава із дотацій.

Про це 24 каналу розповів президент Міжгалузевої асоціації Укртеплокомуненерго Арсентій Блащук. Він також зазначив, що тарифи на опалення встановлює місцева влада, Офіс президента вже випустив рекомендації, у яких радять не підіймати тарифи для населення. Ціна на енергоресурси залежить виключно від місцевої влади.

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На сьогодні, наші підприємства вже розпочали підготовку до нового опалювального сезону, вони вже працюють із місцевими органами влади. Єдине, ми маємо певні проблеми у тих містах, які сильно постраждали від російської агресії,

– говорить Блащук.

За його словами, утих містах, де ситуація є контрольована та більш-менш спокійна – там наші підприємства активно готуються до нового сезону опалення. Тепло у домівках буде, потрібно лише зрозуміти, яким буде тариф і чи допоможе держава покрити різницю, якщо вона буде значущою.

Разом із тим, в інтернеті поширюють багато маніпуляцій про нібито підвищення цін на газ. Однак це неправда.

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Ціну не підвищуватимуть утричі

Доводять це твердження проєктом Закону України щодо врегулювання відносин на газовому ринку упродовж воєнного стану. Схвалили проєкт 10 травня 2022 року.

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та термін загальної мобілізації ще на 90 днів – тобто до 23 серпня.

Згідно із документом, ціни на природний газ та тарифи на теплову енергію й супутні послуги не підвищуватимуть, на тарифи відбуватиметься мораторій. Підтвердили цю інформацію і у "Нафтогазі", зауваживши, що ситуація не позначиться на платіжках українців.

Ворог поширює фейки по ціни у платіжках

Поширеною є маніпуляція, яка "гуляє" мережею, що нібито ціна на газ зросте, а українців про це не попередять.

Однак така інформація – теж фейк. Адже через воєнний стан у нашій державі "Нафтогаз" утримує ціну на газ в межах річного тарифного плану "Фіксований".

Коментар "Нафтогазу"

Наразіза кубічний метр (з податком на додану вартість, без вартості розподілу). Відомо, що договори з компаніями та домогосподарствами продовжать автоматично.

Відповідно до заяви, яку опублікували в "Нафтогазі", підвищення цін на газ не планується. Українців заспокоїли, запевнивши, що ситуація не змінюватиметься.

У компанії відзначили, що завдяки частині грошей, які надають нам партнери, відбуватиметься стримування тарифів на газ і опалення.

Яка ситуація з цінами на електроенергію

Українцям не треба турбуватися і про зростання цін на електроенергію. До 31 жовтня 2022 року тарифи залишаться такими, як і зараз.

Підтвердив інформацію і Президент України Володимир Зеленський. Тариф на електроенергію наступні пів року зберігатиметься у розмірі 1 гривня 44 копійки за один кіловат.

Детально про підготовку України до нового опалювального сезону: дивіться відео