Підприємства "Укроборонпрому" потребують спеціалістів

Підприємства "Укроборонпрому" після початку війни Росії проти України працюють цілодобово. Через це виникла потреба у спеціалістах, які можуть допомогти підприємства забезпечити нашу армію.

За 13 днів війни концерн передав армії більше устаткування, ніж за останні 6 місяців, тому і з'явилася потреба у додаткових працівниках. Робота оплачувана.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Перелік необхідних професій та спеціальностей

Токар

Фрезерувальник

Зварювальник

Слюсар з монтажу озброєння

Слюсар з монтажу електрообладнання

Слюсар-електромонтажник

Слюсар з монтажу ходової частини

Слюсар складальник бойових спец. машин

Слюсар механо-складальних робіт

Механік-водій гусеничних машин

Водій-випробувальник

Випробувальник озброєння

Шліфувальник

Радіомеханік

Інженер-конструктор (металообробка)

Інженер-технолог (металообробка)

Слюсар-ремонтник (ремонт дизельних двигунів)

Слюсар-ремонтник (ремонт ракетно-артилерійського озброєння)

Спеціаліст з виробництва боєприпасів

Спеціаліст по роботі з ПЕОМ

Гальванік

Слюсар з ремонту обладнання та верстатів

Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури виробів 9А330 ТОР

Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури РЛС П-18

Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури РРВ- 16

Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури: техніки РЕБ (Р-330; Р-378; СПН-30)

Спеціаліст з ремонту вантажної автомобільної техніки

Спеціаліст з ремонту дизельних та бензинових генераторів

Монтажник радіоапаратури

Авіаційних технік з планера та двигунів

Авіаційний технік з приладів та електроустаткування

Авіаційний технік з радіоустаткування

Авіаційний технік з радіоустаткування (з озброєння)

Випробувач балонів

Вулканізаторник

Дефективник авіаційної техніки

Електроерозіоніст

Інженер - програміст (з експлуатації металообробних верстатів з програмним керуванням)

Інженер технолог (АО, РЕО, АОз)

Інженер технолог (ЛіД)

Монтажник електроустаткування літальних апаратів

Монтажник радіо та спеціального устаткування літальних апаратів

Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування

Складальник-клепальник

Слюсар виготовлення та доведення деталей літальних апаратів

Слюсар з ремонту агрегатів

Слюсар з ремонту літальних апаратів

Слюсар-випробувач

Слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів

Слюсар-складальник літальних апаратів

Терміст

Штампувальник

У разі виникнення додаткових питань або зацікавленості у роботі пишіть на електронні скриньки Nataliia.Butrina@ukroboronprom.com та Oleksandra.Savchuk@ukroboronprom.com, у листі обов'язково вказуйте місто та спеціальність.

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