На підприємстві у Житомирі вибухнула 200-літрова бочка: є постраждалі
16 вересня 2021 , 18:29Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У Житомирі через вибух 200-літрової бочки з легкозаймистою речовиною сталася потужна пожежа. Унаслідок інциденту троє осіб зазнали опіків різного ступеня важкості.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від вибуху спалахнули дві металеві сушильні камери та деревина, які перебувала поруч.
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Унаслідок цього троє осіб отримали опіки різного ступеню важкості, їх госпіталізували,
– зазначили рятувальники.
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