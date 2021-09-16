На підприємстві у Житомирі вибухнула 200-літрова бочка: є постраждалі

У Житомирі через вибух 200-літрової бочки з легкозаймистою речовиною сталася потужна пожежа. Унаслідок інциденту троє осіб зазнали опіків різного ступеня важкості.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від вибуху спалахнули дві металеві сушильні камери та деревина, які перебувала поруч.

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Унаслідок цього троє осіб отримали опіки різного ступеню важкості, їх госпіталізували,

– зазначили рятувальники.

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