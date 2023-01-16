На Дніпропетровщині розкрадали продукти для військових: ДБР провело масштабну операцію

Попри війну, у певних громадян нашої держави є бажання заробити на Збройних Силах. Власне, Державне бюро розслідувань з іншими силовиками викрило та заблокувало злочинну схему. За допомогою неї окремі особи привласнювали продукти, які призначались для українських військових.

​Українські правоохоронні органи продовжують викривати злочинні, корупційні схеми, які все ще існують у нашій державі. Власне, 16 січня стало відомо, що на Дніпропетровщині група осіб у великих масштабах розкрадала харчові продукти для військових.

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Силовики провели понад 70 обшуків

Відомо, що цю схему організувало одне з приватних підприємств Дніпропетровської області, однак яке саме – невідомо. Воно постачало продукти у понад 45 військових частин і лише за пів року повномасштабної війни отримало військових підрядів на понад 2 мільярди гривень.

У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об'єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників,

– розповіли у ДБР.

Окрім того, там заакцентували, що під час масштабної спецоперації правоохоронці провели близько 70 обшуків. Внаслідок них вилучено:

понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу;

майже 4 мільйони гривень в різній валюті, які, ймовірно, організація отримала у злочинний спосіб.

Яка перспектива цієї справи

Цю спецоперацію провели працівники ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ.

Зауважмо, що вилучені продукти правоохоронці планують передати військовим ЗСУ. В цього приватного підприємства силовики також вилучили десятки автомобілів, на яких перевозились крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує незаконну діяльність.

Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем частини 4 статті 191 Кримінального кодексу,

– зазначили в ДБР.

Водночас там підкреслили, що правопорушників, ймовірно, очікує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років. Однак зараз все ще триває досудове розслідування та підозра іншим фігурантам цієї справи поки не оголошена.

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Речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону констатувала, що, очевидно, директор цього підприємства не сам організував цю злочинну схему та абсолютно усіх причетних до цієї справи обов'язково покарають.

Окрім того, вона згадала про організацію на Київщині, яка розкрадала гуманітарну допомогу. До цієї теми нагадаємо, що детективи НАБУ підозрюють у розпилі гуманітарки високопоставлених чиновників Запорізької ОВА. Проте відомо, що недавно фігурантка цієї справи Злата Некрасова спокійно виїхала за кордон, аби в Таїланді відсвяткувати Новий рік. Чиновниця є заступницею очільника обласної військової адміністрації.