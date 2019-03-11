Підприємців вчать краще розуміти потреби ринку і клієнтів

Як розвивати бізнес та краще розуміти потреби клієнтів – цьому навчає у Рівному Центр інформаційної підтримки бізнесу (ЦІПБ).

Мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу, що основана за підтримки ЄБРР в рамках програми "EU4Business" Європейського Союзу, працює у 15 регіонах України.

"Українському бізнесу дуже необхідні інновації для того, щоб задовольняти внутрішній попит та виходити на експортні ринки. Тому такі заходи екстремально важливі для того, щоб бізнес був більш інформований, освічений, щоб формувалась культура створення класних продуктів", – сказав тренер, консультант з впровадження інновацій Олександр Акименко.

Киянин Дмитро Ковальчук виготовляє меблі. Каже, що участь у тренінгах дозволяє йому освоїти передові технології ведення бізнесу, перейняти найкращий досвід та налагодити нові контакти.

"Ми виготовляємо меблі для бізнесу, комерційні меблі – магазини, ресторани, готелі. І у цьому сегменті ми б хотіли знайти свого клієнта, чи змінити сам продукт, щоб бути ближчим до клієнта через дизайн мислення", – зазначив учасник, засновник компанії Cassone Дмитро Ковальчук.

Мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу вже працює у 15 регіонах України. Основна мета створення таких Центрів – надання бізнесу інформацію про існуючи для нього можливості на ринку, а також сприяти його розвитку.

"За підтримки ЄБРР та Європейського Союзу, компанія, яка є представником МСБ, може залучити консультанта для розвитку своєї компанії", – сказав керівник Центру інформаційної підтримки підприємців у Рівному Тарас Комаренко.

Продумана ідентифікація Центрів інформаційної підтримки бізнесу – брендування – сприяє не тільки визначенню ЦІПБ як надійного та професійного партнера, що під егідою ЄС надає консультативну допомогу для підприємців МСП у кожному регіоні, але й допомагає бізнесу зрозуміти, що власне ЦІПБ – найкращий вибір для отримання якісної й перевіреної практикою інформації щодо потреб бізнесу та знань.

"Ми прагнемо, аби маркування ЦІПБ ототожнювалося з якістю. Це своєрідний сигнал про впевненість в якості навчального процесу, у тренерах. Чітка ідентифікація на ринку і єдине маркування наших заходів та офісів – це відхід від тренінгів невідомого походження. Адже ми бачимо що власники МСБ, насправді усвідомлюють вагомість ініціативи Європейського Союзу EU4Busіness спрямовану на підтримку малого і середнього бізнесу", – продовжує Тарас Комаренко.