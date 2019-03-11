13:15
11 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як в РФ святкують відкриття смітників. Щасливі росіяни – п'яні росіяни
      Вєсті Кремля
      19:18, 9 березня
      Вєсті. UA. Жир: Труханов краде сирники Тимошенко. Скелет у шафі Ляшка
      Вєсті.UA
      20:13, 9 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Програми Нова тема
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Підприємців вчать краще розуміти потреби ринку і клієнтів

      Нова тема 62 Читать новость на русском

      Як розвивати бізнес та краще розуміти потреби клієнтів – цьому навчає у Рівному Центр інформаційної підтримки бізнесу (ЦІПБ).

      Мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу, що основана за підтримки ЄБРР в рамках програми "EU4Business" Європейського Союзу, працює у 15 регіонах України.

      "Українському бізнесу дуже необхідні інновації для того, щоб задовольняти внутрішній попит та виходити на експортні ринки. Тому такі заходи екстремально важливі для того, щоб бізнес був більш інформований, освічений, щоб формувалась культура створення класних продуктів", – сказав тренер, консультант з впровадження інновацій Олександр Акименко.

      Киянин Дмитро Ковальчук виготовляє меблі. Каже, що участь у тренінгах дозволяє йому освоїти передові технології ведення бізнесу, перейняти найкращий досвід та налагодити нові контакти.

      "Ми виготовляємо меблі для бізнесу, комерційні меблі – магазини, ресторани, готелі. І у цьому сегменті ми б хотіли знайти свого клієнта, чи змінити сам продукт, щоб бути ближчим до клієнта через дизайн мислення", – зазначив учасник, засновник компанії Cassone Дмитро Ковальчук.

      Мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу вже працює у 15 регіонах України. Основна мета створення таких Центрів – надання бізнесу інформацію про існуючи для нього можливості на ринку, а також сприяти його розвитку.

      "За підтримки ЄБРР та Європейського Союзу, компанія, яка є представником МСБ, може залучити консультанта для розвитку своєї компанії", – сказав керівник Центру інформаційної підтримки підприємців у Рівному Тарас Комаренко.

      Продумана ідентифікація Центрів інформаційної підтримки бізнесу – брендування – сприяє не тільки визначенню ЦІПБ як надійного та професійного партнера, що під егідою ЄС надає консультативну допомогу для підприємців МСП у кожному регіоні, але й допомагає бізнесу зрозуміти, що власне ЦІПБ – найкращий вибір для отримання якісної й перевіреної практикою інформації щодо потреб бізнесу та знань.

      "Ми прагнемо, аби маркування ЦІПБ ототожнювалося з якістю. Це своєрідний сигнал про впевненість в якості навчального процесу, у тренерах. Чітка ідентифікація на ринку і єдине маркування наших заходів та офісів – це відхід від тренінгів невідомого походження. Адже ми бачимо що власники МСБ, насправді усвідомлюють вагомість ініціативи Європейського Союзу EU4Busіness спрямовану на підтримку малого і середнього бізнесу", – продовжує Тарас Комаренко.

      blog_ava
      Скандал із "Нацкорпусом": з'явилась гнівна реакція українських військових
      сьогодні
      4832
      Теги: Новини України Бізнес ЄБРР
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Раша-параша, нові докази!
      сьогодні , 13:10 Раша-параша, нові докази!
      Дмитро Снєгирьов 117
      Кандидати в президенти: хто має російські "гачки" в біографії
      сьогодні , 12:00 Кандидати в президенти: хто має російські "гачки" в біографії
      Наталя Ромашова 1256
      Из разряда фантастики: что важно знать о выплате вкладов советского "Сбербанка"
      сьогодні , 11:30 Из разряда фантастики: что важно знать о выплате вкладов советского "Сбербанка"
      Сергій Фурса 724
      Головні новини 10 березня: історична перемога Підручного та авіакатастрофа в Ефіопії
      сьогодні , 08:02 Головні новини 10 березня: історична перемога Підручного та авіакатастрофа в Ефіопії
      3400
      Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      10 березня , 22:00 Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 995
      Яку воду пити?
       1 лютого 2011 , 13:00
      Виправдане сподівання Hyundai
       21 лютого 2013 , 19:21
      Термобілизна, в якій не змерзнете — від українського виробника
       2 лютого 2016 , 20:50
      Комплекс "Терми Унєюв" у будь-яку погоду пропонують відпочинок і оздоровлення
       23 листопада 2015 , 18:50
      Кількасот військових можуть залишитись без квартир
       16 червня 2014 , 18:50
      Інвестори перебувають в очікуванні засідання ЄЦБ
      2 червня 2014 , 10:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук