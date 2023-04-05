Зрадники нікому не потрібні: окупанти швидко знайшли заміну підірваному в Мелітополі Зубарєву

У тимчасово окупованому Мелітополі 3 квітня вибухнуло авто так званого "голови" окупаційної адміністрації селища Якимівка. Максим Зубарєв залишився без кінцівок.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, окупанти в паніці та швидко знаходять заміну гауляйтерам.

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Зубарєв за своє відповість

Іван Федоров наголосив, що без однієї руки й без однієї ноги складно сказати, що із Зубарєвим все добре.

Але тут очевидним є той факт, що точно цей Зубарєв не буде працювати проти нашої держави та підтримувати ворога, тому що у нього будуть на залишок його життя зовсім менші задачі,

– влучно підмітив очільник Мелітополя.

На його думку, інцидент з автівкою колаборанта точно не допоможе уникнути йому кримінального покарання за свої злочинні дії.

"Відповісти за зрадництво йому все одно доведеться", – переконаний Федоров.

Наразі це лише питання часу.

Росіяни панікують

Іван Федоров розказав, що наразі спостерігається своєрідна тенденція: з колаборантами щось відбувається, а самі окупанти занадто часто змінюють гауляйтерів.

Яскравим свідченням є оперативна заміна Зубарєва буквально за лічені години після вибуху.

Коли лікарі надавали йому медичну допомогу, то вже було представлено нового голову фейкової військової адміністрації,

– зауважив мер міста.

Він додав, що так званою очільницею адміністрації стала гауляйтерка, яка приїхала з Росії. Також вона була і в тимчасово окупованому Криму.

Схожа ситуація із різкою зміною посадовців і в селищі Приазовському.

"Гауляйтером була призначена людина на ім'я Тарас Шевченко. Він був зрадником, його також усунули й призначили нового – пенсіонера російської армії й тепер він виконує обов'язки", – зазначив Федоров.

На його думку, це вказує на те, що зрадники нікому не потрібні, тому їх одразу усувають. Через це серед окупантів активно шириться паніка.

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