Захарова пригрозила підривом дамб українських ГЕС: чи має Росія для цього можливості

Представниця МЗС Росії Марія Захарова видала чергову абсурдну заяву. Вона сказала, що Україна буцімто хоче зруйнувати дамби Київської та Канівської ГЕС, що може свідчити про підготовку росіян до такого злочину.

Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що такі погрози справді можна розглядати як серйозні наміри ворога. Втім зараз окупанти навряд чи мають можливості, аби здійснити такий підрив.

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Чи може Росія наважитись на теракт

Заяви російської представниці підтверджують, що путінський режим дійсно розглядає підрив ГЕС як один з ймовірних сценаріїв. Але варто розуміти, що навіть для російської терористичної держави, він потребуватиме багато часу на підготовку.

Якщо згадати підрив Каховської ГЕС, то вона була під контролем окупаційних військ упродовж тривалого часу. Загарбники мали можливість дослідити саму дамбу, її структуру, привезти вибухівку та підготуватися,

Зрозуміло, що такі терористичні сценарії розглядаються путінським режимом, але обставини та час для їхньої реалізації ще точно не настав,

– наголосив Тарас Жовтенко.

Однак це не означає, що пропагандисти не говоритимуть про них з певною періодичністю. Вони намагаються закидати ці меседжі для своєї та для західної аудиторій.

Чому про це заговорили саме зараз

Марія Захарова сказала про підрив дамб, щоб хоч якось зменшити негатив, який отримав путінський режим після ракетної атаки на дитячу лікарню "Охматдит". Тому пропагандисти хочуть переконати людей, що Україна буцімто також готується до вчинення злочину.

В українському МЗС заяву про нібито підрив дамб назвали абсурдною брехнею та наголосили, що єдиною загрозою для цивільних та критичної інфраструктури є російська агресія. Світову спільно вкотре закликали звернути увагу на дії окупантів.

Крім цього, одразу після обстрілу "Охматдиту" Захарова вигадала історію, що нібито від снарядів ЗСУ загинули діти у російському місті Шебекіно. Однак в такі заяви ніхто не повірив, а негатив в бік Росії став ще сильнішим.

"Вигадки, що влада в Києві нібито планує терористичні атаки зі знищення власних енергетичних об'єктів – це частина інформаційної кампанії Кремля. Все для того, щоб демонізувати українську сторону та відійти від відповідальності за жахливий терористичний акт, який росіяни цілеспрямовано вчинили", – підкреслив експерт з міжнародної безпеки.

Чи має Росія можливості для знищення дамб

Зараз окупанти не мають можливості, щоб реалізувати такий сценарій. Масований ракетний удар справді може пошкодити дамбу, але не знищить її як, наприклад, підрив.

До того ж, підриваючи Каховську ГЕС, росіяни заклали вибухівку практично біля самого дна, тобто біля фундаменту дамби. Удари ракетами можуть завдати шкоди поверхням, але в такий спосіб повністю знищити ГЕС неможливо.

Тарас Жовтенко звернув увагу ще й на інші заяви росіян. Так Владімір Путін під час зустрічі з гауляйтером окупованої Запорізької області сказав, що західні партнери не приділяють достатньо уваги ситуації на Запорізькій АЕС, а Збройні Сили буцімто її обстрілюють.

Це теж один з об'єктів критичної інфраструктури України, який поки перебуває у руках окупантів. Тому на його безпеку ми повинні звертати максимум уваги,

– наголосив експерт з міжнародної безпеки.