У Росії цинічно погрожують підривом дамб Київської і Канівської ГЕС

Речниця МЗС Росії Марія Захарова знову відзначилася цинічною пропагандистською заявою щодо України. Цього разу речниця міністерства закордонних справ країни-агресорки сказала, що українська сторона нібито хоче влаштувати "провокації" на дамбах у Києві та Каневі.

Захарова заявила, що Україна "планує зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища і звинуватити в цьому Росію". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Росія знову бреше про "підготовку до провокацій" на ГЕС

Під час брифінгу речниця МЗС Росії сказала, що у міністерстві звернули увагу на повідомлення про дослідження так званим Світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку Київського політехнічного інституту імені Сікорського можливих сценаріїв затоплення прилеглих територій унаслідок руйнування дамб окремих водосховищ каскаду Дніпра.

Річ у тім, що у вересні й жовтні 2022 року цей центр уже моделював наслідки прориву греблі Каховської ГЕС,

– цинічно заявила Захарова.

Вона також сказала, що "режим" президента України Володимира Зеленського "починає чергову цинічну провокацію".

"Київ готує руйнування гребель Київської ГЕС та Канівського водосховища, це стане черговою цинічною провокацією проти Росії", – брехливо розповіла речниця МЗС країни-агресорки.

Для чого Росія лякає підривом дамб у Києві та Каневі

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України, говорячи про заяви Марії Захарової, зазначили, що Росія продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Україні в рамках дезінформаційної операції "Мир", намагаючись залякати українців загрозою нових терактів.

Цими заявами Кремль намагається викликати паніку серед українців. Паралельно в українське суспільство вкидаються наративи про необхідність "миру за будь-яку ціну", тобто де-факто капітуляції,

– пояснили у ЦПД.

Представники центру зазначили, що ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки Росії.

Водночас попри те, що заява Захарової має вигляд спроби забезпечити Росії алібі перед терактом, за даними ЦПД, у Росії немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева.

"Знищити ці об'єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамби перебувають під посиленою охороною", – наголосили у центрі.

Зверніть увагу! Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко раніше заявляв, що у разі потенційного прориву дамби ГЕС, у центрі Києва води точно не буде. Зокрема, підтоплення лише відбудеться у кількох районах української столиці.