Росіяни вдарили по греблі Курахівського водосховища: чи є загроза підтоплення

Російські війська підірвали дамбу Курахівського водосховища, що на Донеччині. Внаслідок дій окупантів з водосховища вилилося вже 20 мільйонів кубометрів води.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону. Варто зазначити, що раніше з'являлася інформація про те, що рівень води у річці Вовча піднявся на 120 сантиметрів.

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Чи є загроза підтоплення на Донеччині

Вадим Філашкін заявив, що підтоплень населених пунктів на річці Вовча наразі немає.

Позавчора окупант підірвав греблю Курахівського водосховища, в якому було 55 мільйонів кубометрів води. 20 мільйонів кубометрів витекли за межі Курахівського водосховищам,

– сказав очільник ОВА.

Водночас, за його словами, загрози для населення в селищах немає, а всіх дітей вивезли завчасно.

Раніше військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко повідомляв, що ударом по дамбі Курахівського водосховища росіяни хочуть здобути тактичні та оперативні успіхи. Вочевидь, ворог сподівається, що розлиття річки може підтопити позиції Сил оборони.

До слова, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що траса, яка забезпечує необхідну логістику українським військам у Кураховому, перебуває під вогневим контролем російських артилерійських підрозділів. За його словами, ворог уже веде наступальні штурмові дії у східних передмістях цього населеного пункту.