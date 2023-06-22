Підрив ГЕС має більші наслідки, ніж застосування ядерки: чому світ відреагував так м'яко

На початку червня росіяни цинічно підірвали Каховську ГЕС, спричинивши масштабну техногенну катастрофу. На жаль, світ відреагував на теракт доволі стримано.

Там є розвідки й відповідальні лідери, які мають приймати рішення для своїх країн. Дивує те, що насправді вони помиляються не вперше. Ніхто не розуміє, що буде наступного року, а вони пишуть стратегії на 30 років вперед. Про це 24 Каналу сказав колишній посол України в США Валерій Чалий.

Важливо У зоні небезпеки найближчі міста: Репіч розповів, що буде в разі підриву ЗАЕС

"Сміливості не вистачає у думках та діях. Треба оцінити усі ресурси, усі фактори, і зробити крок вперед перед Путіним, а не за ним. Цей крок може зняти усі питання", – підкреслив експосол.

Чалий про реакцію світу на підрив Каховської ГЕС: дивіться відео

Диктатор відчуває слабкість

Владімір Путін користується ядерним шантажем чи погрожує зброєю масового ураження, відчуваючи цю слабкість. Так, вона дійсно є.

За словами Чалого, підрив Каховської ГЕС за довгостроковими наслідками – це більше, ніж підрив тактичного ядерного заряду. У нашому уявленні ядерна зброя являє собою щось таке, що ніколи не буде застосовано. Власне, це не зброя, а елемент стримування.

І так Заходом розглядалося завжди. Натомість у Радянському Союзі та Росії – це зброя поля бою, зброя масового ураження. А на Заході це зброя масового знищення. У цьому величезна різниця,

– наголосив посол.

Росія допускає використання цього. Але тактична ядерна зброя ніколи не використовувалася так, як вони зараз цим лякають.

Я вважаю, тут велика частина блефу. Чому великі ядерні держави погоджуються грати в цю гру? Не знаю. Це велика помилка, по руках треба бити зараз, бо можна випустити процес з-під контролю,

– застеріг Чалий.

Сьогодні Запорізька АЕС перебуває під контролем окупанта, який є "мавпою з гранатою". Росіяни можуть вдатися до будь-чого.

"У цьому базова причина. А нас заводять у дискусії про те, що там охолоджується, чи спокійно, як буде. Це абсолютно неправильний підхід", – резюмував Валерій Чалий.

Що росіяни готують на ЗАЕС