Голова села, якого поранило вибухом гранат, підозрюється у хабарництві: він прийшов до тями

Поранений під час вибуху гранат голова Керецьківської громади Михайло Мушка прийшов до свідомості. Наразі його стан стабільний і він може розмовляти.

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що Михайло Мушка зазнав поранення середньої важкості. Разом з тим, він нагадав його біографію.

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Згідно з даними журналіста, життю голови територіальної громади Михайла Мушки нічого не загрожує. Наразі він перебуває у свідомості спокійно спілкується з медперсоналом.

Що відомо про Михайла Мушку

Мушка Михайло Михайлович народився в селі Керецьки 20 грудня 1983 року. Наразі він сільський голова цього села.

Віталій Глагола нагадав, що Мушка є представником забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя". Ба більше, у березні 2021 року йому повідомили про підозру за отримання хабаря.

За версією слідства, посадовець разом зі спільницею вимагали неправомірну вигоду з місцевих підприємців за розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Окрім голови Керецьківської ОТГ, до "схеми" була причетна начальниця відділу Свалявської районної держадміністрації.

Зокрема видання "Закарпаття онлайн" повідомляє, що голові ОТГ 30 березня 2021 року було повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Його спільниці, яку затримали "на гарячому" під час одержання 500 доларів США неправомірної вигоди, теж вручили підозру. Крім цього, повідомляється, що правоохоронці задокументували факт перерахування 10 тисяч гривень на рахунок, який вказав Михайло Мушка.

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