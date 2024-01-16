Депутат підірвав гранати на Закарпатті: підсудному можуть збільшити термін через ще одну смерть
Джерело:Укрінформ
Під час засідання сільської ради у одній із громад Закарпаття депутат підірвав гранати. Внаслідок трагедії зросла кількість жертв, тож підсудному можуть збільшити термін ув'язнення.
Кількість жертв через підрив гранати у Керецьківській сільській раді Мукачівського району зросла. Це вплине на кваліфікацію справи.
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Термін може збільшитись
Речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк сказала, що смерть ще одного із жертв теракту спливає на кваліфікацію справи.
Коли ми матимемо експертизи по обох смертях – буде можливість перекваліфікувати на тяжчу частину статті (частина 3) і там ймовірне покарання у вигляді довічного ув'язнення,
– сказала вона.
Депутат підірвав гранати на засіданні сільради
- Момент вибуху потрапив на відео. На записі видно, що чоловік заходить у приміщення, де вже йде активне обговорення. Він спокійно заходить, на нього ніхто не звертає уваги. Так само спокійно він дістає гранати зі своїх кишень.
- У суботу, 16 грудня, стало відомо про першу жертву. Ввечері у лікарні помер 55-річний депутат із села Березники Віктор Пряділя. Про його смерть повідомив журналіст Віталій Глагола. 15 січня у лікарні помер ще один поранений депутат. Це 46 – річний Мирослав Нитка.
- Відомо, що внаслідок підриву трьох гранат постраждали 23 людини, включаючи самого підривача. СБУ повідомила, що мовиться про 16 чоловіків та 7 жінок віком від 28 до 68 років.