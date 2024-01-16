Депутат підірвав гранати на Закарпатті: підсудному можуть збільшити термін через ще одну смерть

Під час засідання сільської ради у одній із громад Закарпаття депутат підірвав гранати. Внаслідок трагедії зросла кількість жертв, тож підсудному можуть збільшити термін ув'язнення.

Кількість жертв через підрив гранати у Керецьківській сільській раді Мукачівського району зросла. Це вплине на кваліфікацію справи.

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Термін може збільшитись

Речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк сказала, що смерть ще одного із жертв теракту спливає на кваліфікацію справи.

Коли ми матимемо експертизи по обох смертях – буде можливість перекваліфікувати на тяжчу частину статті (частина 3) і там ймовірне покарання у вигляді довічного ув'язнення,

– сказала вона.

Депутат підірвав гранати на засіданні сільради