Не саморуйнування і не прильоти: фізик зафіксував докази того, що Каховську ГЕС підірвали
Джерело:твітер Річарда Кортадо
У ніч проти 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. У Кремлі намагаються у всьому звинуватити Україну. Фізик вщент зруйнував російську пропаганду.
Він пояснив, чому не варто вірити у теорію про те, що Каховська ГЕС піддалася саморуйнуванню або її обстріляли. Для цього він навів наочні дані.
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Магнітометр зафіксував вибух
За словами фізика Річарда Кортадо, вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті. Сталося це з похибкою близько у 5 хвилин. Мовиться про час 02:50. Власне, цей же час вказує офіційна українська влада.
Вибух зафіксували на магнітометрі / Скриншот з твітера
Він також зауважив, що Центрально-Східноєвропейська інфразвукова мережа (CEEIN) також підтвердила інфразвукове виявлення вибуху на ГЕС. Реєстрація відбулася в районі Буковини. І вона, за словами фізика, "узгоджується з 30-хвилинним ходом сигналу магнітної аномалії".
Також зафіксували інфразвукове виявлення вибуху / Скриншот з твітера
Очевидно, що я дивився раніше, ніж основний вибух. Однак, я вважаю, що на дамбі мала бути низка підготовчих вибухів, перш ніж пролунав основний вибух,
– зауважив фізик.
Зафіксували також низку вибухів перед основним вночі / Скриншот з твітера
Він, власне, звернув увагу, що була ціла серія "синхронізованих за часом вибухів". Вони пролунали за кілька годин до основного підриву Каховської ГЕС.
Що відомо про підрив Каховської ГЕС
- Інформацію про це повідомили в ОК "Південь" зранку 6 червня. Тоді ж влада Херсонщини закликала місцевих мешканців уважно стежити за повідомленнями ОВА. Також попрохала дотримуватися інструкцій.
- Речниця ОК "Південь" зазначила, що окупанти збагнули масштаби того, що накоїли, та почали самі евакуацію. Причина тут проста: найбільше постраждає саме лівий берег, який вони й окупували, адже географічно він нижчий.
- Згодом президент Володимир Зеленський виклав у мережу шокуюче відео. На ньому він показав, що залишилося від Каховської ГЕС, наголосивши на тому, що росіяни скоїли екоцид.
- Водночас глава держави підкреслив, що росіянам не вдасться зупинити Україну. Наші захисники продовжать робити все для того, щоб звільнити з-під окупації рідні землі.
- Для яскравого порівняння у Maxar виклали супутникові фото Каховської ГЕС до її підриву. Це дозволяло краще розуміти масштаби руйнування.
- У Міністерстві аграрної політики та продовольства України зробили невтішний прогноз. За їхніми даними, поля на Півдні нашої держави наступного року можуть стати пустелею.