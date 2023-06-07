Не саморуйнування і не прильоти: фізик зафіксував докази того, що Каховську ГЕС підірвали

У ніч проти 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. У Кремлі намагаються у всьому звинуватити Україну. Фізик вщент зруйнував російську пропаганду.

Він пояснив, чому не варто вірити у теорію про те, що Каховська ГЕС піддалася саморуйнуванню або її обстріляли. Для цього він навів наочні дані.

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Магнітометр зафіксував вибух

За словами фізика Річарда Кортадо, вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті. Сталося це з похибкою близько у 5 хвилин. Мовиться про час 02:50. Власне, цей же час вказує офіційна українська влада.



Вибух зафіксували на магнітометрі / Скриншот з твітера

Він також зауважив, що Центрально-Східноєвропейська інфразвукова мережа (CEEIN) також підтвердила інфразвукове виявлення вибуху на ГЕС. Реєстрація відбулася в районі Буковини. І вона, за словами фізика, "узгоджується з 30-хвилинним ходом сигналу магнітної аномалії".



Також зафіксували інфразвукове виявлення вибуху / Скриншот з твітера

Очевидно, що я дивився раніше, ніж основний вибух. Однак, я вважаю, що на дамбі мала бути низка підготовчих вибухів, перш ніж пролунав основний вибух,

– зауважив фізик.



Зафіксували також низку вибухів перед основним вночі / Скриншот з твітера

Він, власне, звернув увагу, що була ціла серія "синхронізованих за часом вибухів". Вони пролунали за кілька годин до основного підриву Каховської ГЕС.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС