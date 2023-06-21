Евакуація з затоплених Олешок: в "Атеші" розповіли, що роблять з тими, в кого паспорт України
Джерело:"Атеш"
В Україні продовжують боротися з наслідками теракту на Каховській ГЕС. Агенти "Атешу" активно допомагали людям, які постраждали в окупованих Олешках.
Місті, яке серед найбільш постраждалих на Херсонщині. Власне, там активно працюють агенти "Атеш Громадянська сила". Вони допомагають людям, які залишилися в Олешках і потерпають від великої води.
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Агенти працюють в МНС
В "Атеші" зазначають, що їхні агенти працюють у російському МНС, що на тимчасово окупованих територіях. Вони займаються боротьбою з наслідками цинічного підриву Каховської ГЕС 6 червня.
Щоденно виявляють з десяток стареньких людей / Фото "Атеш"
За наявними даними, в Олешках щодня виявляють до 10 підтоплених людей. Мовиться здебільшого про тих, хто вже поважного віку.
В Олешках рятують людей від великої води: дивіться відео
Агенти розповідають, що в евакуації відмовляли людям, у яких були паспорти України. Ба більше, тих, хто самостійно намагався врятуватися від великої води, – повертали до міста, яке йшло під воду, силою. Ці дії виправдовували тим, що громадяни нашої держави можуть бути "українськими ДРГ".
Немає межі російської підлості та жорстокості. Майже не залишилося злочину, якого вони не вчинили,
– кажуть в "Атеші".
Від Каховської ГЕС майже нічого не залишилося
- Так, напередодні у мережу виклали нові супутникові кадри. Вони демонструють наслідки підриву російськими військовими ГЕС. На жаль, можна констатувати, що фактично не існує Каховського водосховища.
- На кадрах можна побачити річку Дніпро, кілька приток і незначних озер у районі водосховища. Інші супутникові знімки демонструють район Запорізької АЕС. На них видно, що Дніпро навколо станції висох. Якщо ж говорити про резервуари для охолодження, то вони досі заповнені водою.
- Слід розуміти, що підрив Каховської ГЕС спричинив виникнення пустелі на частині території нашої країни. У мережу виклали відео, яке показує Каховську ГЕС на правому березі від Енергодара.
- Кадри демонструють, що води там немає. На думку автора ролика, замість Каховського водосховища через кілька місяців буде пустеля, яка вражатиме своїми масштабами.