Евакуація з затоплених Олешок: в "Атеші" розповіли, що роблять з тими, в кого паспорт України

В Україні продовжують боротися з наслідками теракту на Каховській ГЕС. Агенти "Атешу" активно допомагали людям, які постраждали в окупованих Олешках.

Місті, яке серед найбільш постраждалих на Херсонщині. Власне, там активно працюють агенти "Атеш Громадянська сила". Вони допомагають людям, які залишилися в Олешках і потерпають від великої води.

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Агенти працюють в МНС

В "Атеші" зазначають, що їхні агенти працюють у російському МНС, що на тимчасово окупованих територіях. Вони займаються боротьбою з наслідками цинічного підриву Каховської ГЕС 6 червня.

Щоденно виявляють з десяток стареньких людей / Фото "Атеш"

За наявними даними, в Олешках щодня виявляють до 10 підтоплених людей. Мовиться здебільшого про тих, хто вже поважного віку.

В Олешках рятують людей від великої води: дивіться відео

Агенти розповідають, що в евакуації відмовляли людям, у яких були паспорти України. Ба більше, тих, хто самостійно намагався врятуватися від великої води, – повертали до міста, яке йшло під воду, силою. Ці дії виправдовували тим, що громадяни нашої держави можуть бути "українськими ДРГ".

Немає межі російської підлості та жорстокості. Майже не залишилося злочину, якого вони не вчинили,

– кажуть в "Атеші".

Від Каховської ГЕС майже нічого не залишилося