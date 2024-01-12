Дуже багато жертв підриву Каховської ГЕС досі лежать під завалами, – влада Голої Пристані
Джерело:"Радіо Свобода"
Російські окупанти у червні 2023 року підірвали Каховську ГЕС. Офіційно лише у тимчасово окупованій Голій Пристані загинули 10 людей (Україна змогла підтвердити цей факт). Водночас реальна кількість загиблих може бути набагато більшою.
Моторошні деталі розповіла Світлана Лінник – начальниця Голопристанської МВА. Вона повідомила, що окупанти не розбирають завали, аби поховати людей, яких вбили, підірвавши Каховську ГЕС.
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Не дістають, не розбирають завали, так ті руїни лишаються, тіла загиблих так і залишаються під завалами. Там дуже багато ще людей, які лежать під завалами у своїх власних оселях. Це і міське і сільське населення. Це величезна кількість таких ось будинків і людей, які зникли, і родичі яких шукають,
– заявила Лінник.
Коли Голу Пристань деокупують, проводитимуть ексгумацію й перепоховуватимуть людей. Окрім того, шукатимуть рідних загиблих.
Росія намагається приховати жертв
- Російські окупанти намагаються приховати масштаби злочину, який скоїли. Ворог не дозволяє встановити точну кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС. Для цього окупанти взяли під контроль видання свідоцтв про смерть. А тіла загиблих не дозволяють забрати та поховати ані місцевим жителям, ані волонтерам.
- Місцева жителька, яка у той час перебувала на окупованій Херсонщині, розповіла, що тіла плавали вулицями. Над населеними пунктами витав сморід. Водночас навіть поховати загиблих по-людськи окупанти не дозволяли.