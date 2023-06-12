"Путін вбиває планету": українці вийшли з протестом під представництво Росії в Брюсселі

У Брюсселі українці вийшли із протестом під представництво Росії в ЄС через підрив Каховської ГЕС. Це вже другий мітинг за останній тиждень.

Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко розповіла, що акції ще триватимуть, якщо світова спільнота не надасть достойну реакцію.

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Новий мітинг українців у Брюсселі

Мітингувальники вийшли із прапорами України та ЄС, плакатами, дехто привів домашніх тварин. Учасники акції обливалися водою, аби продемонструвати Європі у яких умовах живе Херсонщина вже майже тиждень.

Наш основний меседж закликати світову спільноту до реакції, тому, що країна терорист зробила злочин проти планети, вони знищують флору, фауну. Наслідки, які вони заподіяли своїми діями ми будемо ще розгрібати десятками роками,

– сказав член ради директорів "Промоут Укрейн" Василь Кушмунс.

Мітинг у Брюсселі через підрив Каховської ГЕС / фото Софії Назаренко

Організатори вимагають виключити Росію із Радбезу ООН та надіслати Україну гуманітарну допомогу, рятувальників. Також учасники акції закликають забезпечити фінансову підтримку постраждалим, надати можливість придбати житло або вибудувати нове.

Зазначимо, акція проходила в урядовому кварталі Бельгії, де розташовані штаб – квартира ООН, уряд Бельгії, представництво США, а також місія країни агресора. До сьогоднішнього протесту долучилися член палати представників Бельгії Жорж Даллемань та старший офіцер бельгійської поліції Марк де Месмакер.

За словами організаторів, якщо протягом тижня світ не відреагує, то демонстрації через підрив Каховської ГЕС у Брюсселі триватимуть.

Мітинг у Брюсселі: дивіться відео

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