Наказ підірвати Каховську ГЕС віддали з кабінету Путіна, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що до підриву ГЕС окупанти готувалися довго – рівень води в водосховищі підняли майже на метр. Та своєї мети окупанти не досягли, адже навіть цей акт тероризму не вплине на український контрнаступ.

Олексій Данілов переконаний, що наказ про знищення Каховської ГЕС був відданий безпосередньо диктатором. Готувалися ж до цього акту тероризму давно і заклали вибухівку ще восени 2022 року.

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Путін намагається зупинити український контрнаступ

Олексій Данілов вкотре наголосив на тому, що підрив дамби біля Нової Каховки матиме величезні наслідки для екології України, які зараз ще важко вповні оцінити. Рішення про теракт окупанти ухвалили свідомо – військові питання вони вирішують шляхом нищення цивільної інфраструктури.

Замінували Каховську ГЕС російські війська ще в вересні-жовтні минулого року.

Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу,

– сказав Данілов.

Втім, секретар РНБО окремо наголосив, що на український контрнаступ дії ворога не вплинуть, і ЗСУ точно повернуть окуповані території на півдні України.

"Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень. Він був 18,16 метра, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву", – повідомив Олексій Данілов.

Чи вплине підрив ГЕС на роботу Запорізької АЕС

Секретар РНБО запевнив, що ситуація на Каховській ГЕС контрольована. Попри те, що зниження рівня води у сховищі може негативно вплинути на роботу ЗАЕС, найближчі чотири місяці ситуація не стане критичною. Він нагадав і про подвійну систему захисту, яка є на станції.

Нагадаємо, раніше Данілов розповів, чому росіяни не вчинятимуть аварії на Запорізькій атомній електростанції під час втечі – він переконаний, що це зовсім інший рівень відповідальності.

Якщо, не дай Боже, це станеться на ЗАЕС, то це буде кінець Росії взагалі як країні, яка хоч за щось має у світі цім відповідати,

– підсумував Данілов.

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