Страшні наслідки підриву Каховської ГЕС: до берегів Сухумі в Абхазії припливли трупи свиней

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС сталася справжня екологічна катастрофа, яка охопила не лише Україну, а й – інші держави й території. Зокрема, до берегів Абхазії почали прибувати трупи свиней.

Руйнування на Каховській ГЕС трапилося ще 6 червня, однак досі та ще, очевидно, багато років люди бачитимуть на власні очі наслідки цієї аварії, у якій винна Росія. Власне, 24 Канал з посиланням на телеграм-канали інформує про кадри, на яких у морі видно труп свині в районі міста Сухумі.

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Росія скоїла екоцид

Зазначимо, що Абхазія та, зокрема, місто Сухумі розташовується на узбережжі Чорного моря. До 2008 року – тобто до окупації Росією – вона була частиною Грузії.

Зараз регіон вкотре може спостерігати за тим, "наскільки заповзято" путінські загарбники вміють ігнорувати будь-які червоні лінії, встановлені міжнародним правом.

Труп свині причалив до узбережжя Абхазії: дивіться відео з телеграм-каналів

Варто сказати, що це не єдиний такий інцидент. Раніше стало відомо, що у Болгарії, що також має вихід до Чорного моря, на берег винесло тіло загиблої корови. Сталося це на сході країни.

Окрім того, незадовго до цього, ЗМІ повідомляли про два схожих інциденти лише в цій країні, зокрема, на пляжі міста Царево та на пляжі Червенка, що поблизу Черноморця.

Що зараз відбувається на Каховській ГЕС

Також в тимчасово окупованому Криму, а саме – у Ялті, на берег винесло тіло дикого кабана

Через три тижні після підриву вода в Херсонській області й Каховській ГЕС майже повністю зійшла, тому й стало видно наслідки руйнувань росіянами дамби.

Який вигляд має підірвана Каховська ГЕС: дивіться відео

Водночас речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк констатувала, що загарбникам не вдалось зірвати контрнаступ Збройних Сил підривом ГЕС, та анонсувала хороші новини.