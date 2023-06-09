"Справжні друзі завжди допоможуть": у ДСНС розповіли, які країни передали рятувальну техніку

Після російського теракту на Каховській ГЕС країни-союзники надіслали Україні гуманітарну допомогу. Також до підтоплених регіонів вже прямує спецтехніка від Польщі, Німеччини та Естонії.

Голова ДСНС Сергій Крук подякував міжнародним колегам за гуманітарну допомогу, яку вони надали після російського теракту на Каховській ГЕС. Він також зауважив, що це стало можливим завдяки тому, що напередодні Україна вступила до Механізму цивільного захисту ЄС.

Читайте також Тіла тварин пливуть по Дніпру, — Хлань про жахливі наслідки теракту на Херсонщині

Яку допомогу надають країни ЄС Україні

Україна отримала допомогу від Євросоюзу для ліквідації наслідків російського удару по ГЕС в рамках Механізму цивільного захисту. Наразі до України вже прямує гуманітарна допомога від Литви, Чехії, Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі, Франції та Норвегії.

Справжні друзі завжди поряд. Європейські колеги підтримують Україну та підсилюють наших рятувальників. Я дякую кожному, хто відразу відреагував на підрив Каховської ГЕС і надіслав гуманітарний конвой для рятувальників,

– повідомив Сергій Крук.

Окрім того, три країни передали ДСНС спеціальну техніку для допомоги в евакуації людей з підтоплених населених пунктів Херсонщини. Зокрема Україна вже отримала пожежно-рятувальну техніку, генератори, місткості для палива, спецодяг, всюдиходи, спецавтомобіль та рефрижератор. Передали техніку Польща, Естонія та Німеччина.

До Механізму цивільного захисту ЄС Україна приєдналася 20 квітня 2023 року. Це найбільша у світі система надання координованої допомоги у випадку надзвичайних ситуацій. Наразі у організації є 27 країн ЄС та низка держав, що є кандидатами на вступ до Євросоюзу.

Окрім того, про надання гуманітарної допомоги Україні оголосила і Японія. Про це оголосили у МЗС країни.

Як країни світу відреагували на підрив росіянами Каховської ГЕС