Сидимо на даху, а росіяни втекли, – жителі окупованої Херсонщини показали наслідки підриву ГЕС
На жаль, через підрив Каховської ГЕС постраждало чимало українців. Зокрема ті, які залишилися на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Декому з них доводиться буквально сидіти на дахах.
У Скадовському районі скаржаться, що так звана окупаційна "влада" втекла. У людей відсутнє електропостачання, а також пропадає зв'язок. 24 Канал розповідає, що відбувається на окупованій частині Херсонської області після підриву Каховської ГЕС.
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Ніхто нікого не евакуйовує
Ситуація погіршилася. Ми сидимо на даху. Нас не евакуюють. Російська влада все звалила, нас залишила. Світла немає, зв'язок почав пропадати,
– розповіла мешканка Забариного.
Вона зауважила, що будинки, які розташовані за 100 метрів від берега, вже у воді. Російські військові, покидаючи території, нікого не евакуйовували. Також ніхто ні за що не відповідає. Жінка каже, що "відповідати нікому, всі втекли".
Вулиці залиті водою: дивіться відео
Жінка додала, що телефони надовго не вмикають, щоб заощаджувати заряд. Волонтерів у Забариному немає, тож мешканці не знають, що їм робити далі.
Додамо, що так званий мер Нової Каховки повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС буцімто безвісти зникли в околицях міста семеро людей.
Наслідки затоплення лівого берега Херсонщини / Фото з соцмереж
Людей не випускають з окупованих Олешок
Журналіст Андрій Цаплієнко поділився листом від підписниці Вікторії. Вона також розповіла про ситуацію на лівому березі Херсонщини. За її словами, центр Олешок станом на ранок 7 червня поки був без води. Все тому, що він на підвищенні.
Якщо ж говорити про околиці, то вода там піднялася до понад 3 метрів. З міста виїздів немає. Через велику течію пливти на гумових човнах небезпечно.
"Асвабадітєлі" не пропускають людей. Також пишуть у групах, що не пропускають людей на авто, які вчора самостійно виїхали в Раденськ і Копані,
– зазначила вона.
Вода продовжує змивати все на своєму шляху: дивіться відео
Місцями рівень води сягнув 3,5 метра
Начальниця Голопристанської РВА Світлана Лінник зауважила, що в її громаді рівень води сягнув 3,5 метра. Відомо, що повністю затоплені села Кардашинка та Кохани. Продовжує вода прибувати до Голої Пристані, її східна частина вже повністю під водою. У центрі міста вода сягає від 1 до 1,5 метра.
Частина сіл затоплена повністю: дивіться відео
Також затоплена берегова лінія села Стара Збур'ївка. Містяни самостійно намагаються на човнах евакуюватися до безпечних місць.
- Крім того, у моніторингових каналах зауважили, що станом на 09:40 7 червня на лівому березі все ще заблоковані люди. Вони сидять на горищах або верхніх поверхах. Критична ситуація саме в Олешках і районі цього населеного пункту.
- Ті, хто провів ніч і ранок на дахах своїх будинків, залишаються без їжі та води. Є серед них і ті, хто з дітьми. Всі вони дуже сильно очікують або на евакуацію, або на те, що рівень води нарешті впаде.
- У каналах зазначають, що наразі немає даних про зниклих безвісти або загиблих. Водночас росіяни так і не організовують евакуацію.