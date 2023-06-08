Через затоплення після підриву ГЕС загинув чоловік на Миколаївщині

На Миколаївщині, у селі Василівці, яке затопило через підрив Каховської ГЕС, загинув чоловік. Він лише вчора відмовився від евакуації.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. Він закликав громадян не ігнорувати потребу евакуюватись із підтоплених територій.

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У Миколаївській області підтверджено загибель 1 людини внаслідок підтоплення територій, спричиненого підривом дамби Каховської ГЕС,

– йдеться у повідомленні.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС на Миколаївщині підтоплені території: Снігурівської, Широківської та Горохівської громад.

Зазначають, що жертва повені – чоловік 53 років, який вчора відмовився від евакуації.

Він запевнив, що місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги, а також закликав громадян не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.

Головне про наслідки підриву Каховської ГЕС

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС почалося затоплення Херсонської і частково Миколаївської областей.

Відомо про щонайменше трьох загиблих на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Київ не має доступ до лівобережжя, яке окуповане Росією. Україна закликала ООН та Червоний Хрест врятувати людей, однак міжнародні організації бездіяльні, як і окупанти.

У Миколаєві та області рівень води перевищив історичний максимум. Зокрема, через катастрофу Кінбурнську косу відрізало від материка.