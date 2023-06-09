Наслідки підриву Каховської ГЕС для Росії будуть катастрофічними, – Данілов

Підрив окупантами Каховської ГЕС є терористичним актом та екоцидом. Як наслідок – у Херсонській області затоплено десятки населених пунктів. Проте Росія зіткнеться з більшою катастрофою у майбутньому.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю. Він наголосив, що російському керівництву доведеться відповідати за скоєне.

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Які наслідки матиме Росія після підриву ГЕС

Данілов в інтерв'ю заявив, що міжнародна спільнота має дати оцінку діям російських загарбників. Він вважає, що партнери врахують усі збитки, загрози та наслідки, до яких привели терористичні дії окупантів. Секретар РНБО підкреслив, що десятки тисяч людей залишилися без житла, тому світ має жорстко відреагувати на акт екоциду.

Окрім того, в день терористичного акту ООН "святкувало" день російської мови, що Данілов та українці вважають таку "реакцію" знущанням.

"Причому знущанням не тільки над нашою країною, а взагалі над здоровим глуздом. В день здійснення терористичної атаки, ви кажете, що треба робити міжнародний день російської мови, але це виходить за межі взагалі якогось розуміння", – заявив Данілов.

Він також наголосив, що Україна попереджала про мінування Каховської ГЕС від вересня 2022 року. Саме тому лише росіяни несуть відповідальність за підрив дамби. На думку Данілова, на такий крок окупанти пішли, щоб стримати контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку. Ба більше, окупанти не врахували наслідків руйнації, а тому теж опинилися затопленими.

Це все вплине на наслідки, з якими у майбутньому стикнеться Росія. За словами Данілова, для окупантів вони будуть катастрофічними.

Коли ми зможемо порахувати все те, що там відбулося, повірте, наслідки для нашої країни будуть страшні, але для росіян вони будуть просто катастрофічні. Тому що вони за все це будуть відповідати. І ті люди в Кремлі, які давали вказівку зривати дамбу, будуть нести за це відповідальність. І в тому числі й виконавці,

– заявив Данілов.

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