Залишились лише руїни: нові супутникові знімки Каховської ГЕС

Після підриву Кахоської ГЕС річка Дніпро затопила населені пункти лівого та правого берега Херсонщини. Наразі вода поступово відходить.

Компанія Maxar опублікувала свіжі супутникові знімки зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. На фото видніються руїни дамби.

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Вода поступово відходить

Додамо, що кадри були зроблені 16 червня та детально демонструють нинішній вигляд знищеної греблі.

Крім того, компанія опублікувала світлину річкового терміналу "Нібулон" у селищі Козацьке, неподалік Каховської ГЕС. Раніше його територія була затоплена, проте на знімку видно, що наразі вода звідти відійшла.

Супутникові знімки Каховської ГЕС / Фото Maxar Technologies

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