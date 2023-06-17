Залишились лише руїни: нові супутникові знімки Каховської ГЕС
Джерело:"Схеми"
Після підриву Кахоської ГЕС річка Дніпро затопила населені пункти лівого та правого берега Херсонщини. Наразі вода поступово відходить.
Компанія Maxar опублікувала свіжі супутникові знімки зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. На фото видніються руїни дамби.
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Вода поступово відходить
Додамо, що кадри були зроблені 16 червня та детально демонструють нинішній вигляд знищеної греблі.
Крім того, компанія опублікувала світлину річкового терміналу "Нібулон" у селищі Козацьке, неподалік Каховської ГЕС. Раніше його територія була затоплена, проте на знімку видно, що наразі вода звідти відійшла.
Супутникові знімки Каховської ГЕС / Фото Maxar Technologies
Ситуація в Херсонській області: головне
- Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що у п'ятницю, 16 червня, російські окупанти вдарили по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині Херсона.
- Було поранено 23 людини. Усіх постраждалих госпіталізували. Троє людей перебувають у тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.
- Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач.
- Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба зазначив, що протягом доби на території Херсонської області постраждали 25 людей. На жаль, також відомо про двох загиблих.