"День російської мови" триває: в ООН не впевнені, що підрив Каховської ГЕС – воєнний злочин

Управління ООН з прав людини зробило цинічну заяву – вони не впевнені, що підрив Каховської ГЕС є воєнним злочином. Ба більше, підрив дамби буцімто "передчасно" називають терактом.

Про це у п'ятницю, 9 червня, в Женеві заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс. Окрім того, він цинічно закликав до "прозорого розслідування інциденту".

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ООН не поспішає називати підрив ГЕС злочином

Лоуренс заявив, що обставини "інциденту" на Каховській ГЕС нібито залишаються "нез'ясованими". Тому необхідно провести незалежне, ретельне та прозоре розслідування.

Оскільки обставини інциденту залишаються нез'ясованими, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин,

– цинічно заявив Лоуренс.

Ба більше, представник верховного комісара ООН повідомив, що всі запити на відвідування тимчасово окупованих територій України було відхилено.

У день підриву ООН святкувала день російської мови

Росіяни 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Унаслідок підриву затоплено десятки населених пунктів. У день, коли Росія вчинила терористичний акт та екоцид, ООН "святкувала" день російської мови.

Поки українці намагалися ліквідувати наслідки катастрофи та евакуювали людей, в ООН було свято мови терориста. Саме такий допис з'явився на сторінці ООН у твітері.



ООН відзначала день російської мови / скриншот

Це обурило українців, адже ООН мала відреагувати на трагедію та терористичний акт, замість цього – більше ніж добу в організації навіть не згадували про трагедію.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш прокоментував підрив Каховської ГЕС лише наступного дня – 7 червня. Проте ці коментарі виявилися неоднозначними.

Він цинічно заявив, що ООН "не має доступу" до перевіреної інформації, щоб здійснити "незалежну перевірку" причин руйнації дамби. Ба більше, генсек не став говорити, що саме Росія підірвала ГЕС.

Через бездіяльність українці засипали сторінку ООН гнівними коментарями, а згодом обурені люди влаштували акцію протесту. Молодь зібралася у Києві під офісом ООН. Протестувальники вимагали визнати підрив окупантами Каховської ГЕС воєнним злочином.

Після такого шквалу критики ООН зробила хоча б який крок. У МЗС повідомили, що Україна та Організація домовилися про евакуацію місцевих мешканців з тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонщини.