Сума вражає: в ООН оголосили шалені збитки для України внаслідок підриву Каховської ГЕС

В ООН заявили, що руйнування греблі Каховської ГЕС завдало Україні збитків на суму майже 14 мільярдів доларів США. Терористичний акт Росії посилив і без того катастрофічні наслідки повномасштабного вторгнення.

Про це мовиться у новому звіті, представленому урядом України та Організацією Об'єднаних Націй. Початкова оцінка загальних потреб у відновленні та відбудові становить 5,04 мільярда доларів.

Очікують, що ця цифра зростатиме в міру проведення більш детальних оцінок. У короткостроковій перспективі на заходи з відновлення у 2023 – 2024 роках необхідно 1,82 мільярда доларів.

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Росіяни спричинили екоцид

Нова оцінка потреб після катастрофи, підготовлена ООН, розкриває масштаби трагедії, спричиненої росіянами 6 червня 2023 року. Підрив Каховської ГЕС викликав економічний та екологічний хаос у районах:

розташованих нижче за течією Дніпра від Каховської греблі та гідроелектростанції,

розташованих вище за течією, які втратили доступ до водопостачання.

Прорив греблі Каховської ГЕС завдав величезної шкоди, затопивши 620 квадратних кілометрів території в чотирьох областях – Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій. Це безпосередньо вплинуло на 100 тисяч мешканців.

Було завдано значної шкоди житлу, інфраструктурі, навколишньому середовищу та культурним об'єктам, таким як історичні будівлі, музеї та культові споруди. Крім того, було порушено енергопостачання, постачання питної води, зрошення сільськогосподарських угідь та роботу річкового транспорту на півдні України,

– зазначили в ООН.

Згідно з комплексним звітом Організації, пряма шкода, завдана інфраструктурі та активам, становила 2,79 мільярда доларів, а розмір збитків перевищує 11 мільярдів доларів, причому тривалий вплив на довкілля є найбільшою проблемою. Прямі пошкодження інфраструктури та активів були найбільшими в енергетичному та житловому секторах.

За оцінками звіту, загальні потреби у відновленні та відбудові становлять 5,04 мільярда доларів, з яких 1,82 мільярда доларів потрібні у найближчій чи короткостроковій перспективі.

Оцінку потреб після катастрофи уточнять у рамках наступного раунду Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA), яку проводять уряд України, Організація Об'єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз.