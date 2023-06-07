Росія дуже довго готувала теракт на Каховській ГЕС, – ГУР МО
Джерело:"FREEДОМ"
В українській розвідці заявили, що окупанти готували підрив Каховської ГЕС на Херсонщині протягом довгого часу. Доказом цього є численна кількість публічної інформації про підготовку.
Про це в ефірі телеканалу повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він підкреслив, що Україна також інформувала партнерів про можливу катастрофу.
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Підрив ГЕС – не спонтанний акт
Юсов заявив, що Україна публічно з 2022 року повідомляла про те, що окупанти мінують Каховську ГЕС. ГУР періодично публікувало нові докази щодо закладання вибухівки на дамбі. Про це також інформували й західних партнерів. Представник розвідки акцентує, що до теракту росіяни готувалися протягом довгого часу, тому це не можна назвати спонтанним актом.
Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався росіянами дуже довго,
– заявив Юсов.
Окрім того, у розвідці звернули увагу на хаотичну реакцію російської пропаганди на підрив Каховської ГЕС. Спочатку почали говорити, що буцімто "нічого не відбувається", потім заявили, що "щось" таки "відбувається", проте, традиційно, – звинуватили у всьому Україну.
"Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, "офіційних осіб" рашистського режиму щодо сьогоднішніх подій, – там видно: спочатку нічого не відбувається, потім ― відбувається, але частково, а потім ― винна Україна, але вони окупанти дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", – акцентували у розвідці.
Також у ГУР МО підкреслили, що Каховська ГЕС має певні інженерні особливості споруди – такий підрив можна влаштувати лише на території дамби.
Підрив Каховської ГЕС: що відомо
- Окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Під загрозою затоплення опинилися близько 80 населених пунктів.
- У місті Херсон влада відразу почала евакуювати населення острова Корабел. Цей мікрорайон міста найбільше затоплений.
- На лівобережжі Херсонщини росіяни кинули людей у затоплених населених пунктах напризволяще. Українці ночували на дахах будинків, аби хоч якось убезпечити себе.
- На окупованих територіях ворог забороняє населенню виїжджати з підтоплених населених пунктів. Евакуацію цивільного населення, ясна річ, ніхто не проводить.
- Наразі до правоохоронних органів надійшло 3 заяви про зниклих безвісти херсонців.