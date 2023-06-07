Росія дуже довго готувала теракт на Каховській ГЕС, – ГУР МО

7 червня 2023, 13:58
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Джерело:

"FREEДОМ"

В українській розвідці заявили, що окупанти готували підрив Каховської ГЕС на Херсонщині протягом довгого часу. Доказом цього є численна кількість публічної інформації про підготовку.

Про це в ефірі телеканалу повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він підкреслив, що Україна також інформувала партнерів про можливу катастрофу. 

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Підрив ГЕС – не спонтанний акт

Юсов заявив, що Україна публічно з 2022 року повідомляла про те, що окупанти мінують Каховську ГЕС. ГУР періодично публікувало нові докази щодо закладання вибухівки на дамбі. Про це також інформували й західних партнерів. Представник розвідки акцентує, що до теракту росіяни готувалися протягом довгого часу, тому це не можна назвати спонтанним актом. 

Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався росіянами дуже довго,
– заявив Юсов. 

Окрім того, у розвідці звернули увагу на хаотичну реакцію російської пропаганди на підрив Каховської ГЕС. Спочатку почали говорити, що буцімто "нічого не відбувається", потім заявили, що "щось" таки "відбувається", проте, традиційно, – звинуватили у всьому Україну. 

"Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, "офіційних осіб" рашистського режиму щодо сьогоднішніх подій, – там видно: спочатку нічого не відбувається, потім ― відбувається, але частково, а потім ― винна Україна, але вони окупанти дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", – акцентували у розвідці. 

Також у ГУР МО підкреслили, що Каховська ГЕС має певні інженерні особливості споруди – такий підрив можна влаштувати лише на території дамби. 

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

  • Окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Під загрозою затоплення опинилися близько 80 населених пунктів. 
  • У місті Херсон влада відразу почала евакуювати населення острова Корабел. Цей мікрорайон міста найбільше затоплений. 
  • На лівобережжі Херсонщини росіяни кинули людей у затоплених населених пунктах напризволяще. Українці ночували на дахах будинків, аби хоч якось убезпечити себе. 
  • На окупованих територіях ворог забороняє населенню виїжджати з підтоплених населених пунктів. Евакуацію цивільного населення, ясна річ, ніхто не проводить.
  • Наразі до правоохоронних органів надійшло 3 заяви про зниклих безвісти херсонців. 

Автор: Анжеліка Байбак