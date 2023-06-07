Росія дуже довго готувала теракт на Каховській ГЕС, – ГУР МО

В українській розвідці заявили, що окупанти готували підрив Каховської ГЕС на Херсонщині протягом довгого часу. Доказом цього є численна кількість публічної інформації про підготовку.

Про це в ефірі телеканалу повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він підкреслив, що Україна також інформувала партнерів про можливу катастрофу.

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Підрив ГЕС – не спонтанний акт

Юсов заявив, що Україна публічно з 2022 року повідомляла про те, що окупанти мінують Каховську ГЕС. ГУР періодично публікувало нові докази щодо закладання вибухівки на дамбі. Про це також інформували й західних партнерів. Представник розвідки акцентує, що до теракту росіяни готувалися протягом довгого часу, тому це не можна назвати спонтанним актом.

Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався росіянами дуже довго,

– заявив Юсов.

Окрім того, у розвідці звернули увагу на хаотичну реакцію російської пропаганди на підрив Каховської ГЕС. Спочатку почали говорити, що буцімто "нічого не відбувається", потім заявили, що "щось" таки "відбувається", проте, традиційно, – звинуватили у всьому Україну.

"Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, "офіційних осіб" рашистського режиму щодо сьогоднішніх подій, – там видно: спочатку нічого не відбувається, потім ― відбувається, але частково, а потім ― винна Україна, але вони окупанти дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", – акцентували у розвідці.

Також у ГУР МО підкреслили, що Каховська ГЕС має певні інженерні особливості споруди – такий підрив можна влаштувати лише на території дамби.

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