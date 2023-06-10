Операція спецслужб чи повна байдужість: чому родичі не шукають окупантів на Херсонщині

Росіяни підірвали Каховську ГЕС, але прорахувалися і затопили власні позиції. Тепер на правий берег вимиває тіла загиблих загарбників, але родичі навіть не намагаються їх шукати.

У російських спеціалізованих групах не знайти оголошення про те, що з окупантами на Херсонщині немає зв'язку, повідомляє 24 Канал. Однак це дивно, адже на тлі новин про затоплення після підриву Каховської ГЕС росіяни мали б активізуватися.

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Чому це дивно та що відбувається

Активіст Сергій Стерненко у своїх соцмережах опублікував фото тіл окупантів, яких водою принесло на правий берег Херсонської області. Достеменно відомо, що окупанти на лівобережжі не були повідомлені про плани командування підірвати дамбу, і підтоплення застало їх зненацька.

Відповідно, родичі загарбників, які перебувають на Херсонщині, першим ділом мали телефонувати їм. Очевидно, що не до всіх можна було б додзвонитися, а це означає, що варто бити на сполох. Однак про Херсонщину у відповідних групах в російських соцмережах немає нічого.

Натомість родичів окупантів цікавлять виплати, які затримують. В регіональних групах публікують некрологи про ліквідованих на Сході України зеків-найманців. А в групах пошуку можна побачити оголошення про тих, хто не виходить на зв'язок місяць або й більше.

Також є повідомлення про тих окупантів, які не виходять на зв'язок з Донеччини або Луганщини, але про Херсонщину ні слова.

Що пишуть росіяни, ігноруючи окупантів на Херсонщині / Скриншоти

Тобто про Херсонщину немає нічого. Цьому є два пояснення:

або родичам абсолютно байдуже, або ж вони не знають точного місця, де перебуває загарбник;

або усі повідомлення у мережі чистять російські спецслужби, щоб запевнити, що "все за планом, втрат немає".

Уночі 6 червня Росія спричинила наймасштабнішу з часів відновлення незалежності України техногенну катастрофу, підірвавши Каховську ГЕС. Ворог, вочевидь, настільки боявся українського наступу, що вирішив влаштувати екоцид. Однак вода затопила передові позиції ворога на лівобережжі. Кількість загиблих росіян поки невідома.