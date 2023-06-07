Готуються до різних сценаріїв: яка ситуація зі світлом після підриву Каховської ГЕС

Через підрив Каховської ГЕС наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Однак в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють світло.

Зараз опрацьовуються сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування ГЕС. Їх здійснює Укренерго разом з Укргідроенерго.

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Яка ситуація зі світлом після підриву Каховської ГЕС

В Укренерго розповіли, що наразі змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка поступає в Каховське водосховище аби зменшити затоплення.

Водночас зараз виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію.

Тому упродовж дня просимо розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечора на інші періоди доби,

– наголосили у відомстві.

Укренерго закликало зменшити навантаження на енергосистему, особливо у пікові вечірні години з 19:00 до 22:00. Також радять переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикати кілька потужних приладів одночасно та вимикати світло, виходячи з кімнати.

Чи вплине підрив Каховської ГЕС на енергосистему

У Міненерго розповіли, що через підрив Каховської ГЕС є загроза підтоплення енергооб'єктів Херсонщини, проте енергосистема працює стабільно. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб українців.

У ДТЕК зазначили, що система охолодження Запорізької АЕС працювала користуючись водою з Каховської ГЕС. Наразі теплові електростанції працюють у штатному режимі та готові балансувати енергосистему у разі необхідності.

Однак у водосховищі Запорізької ТЕС знижується рівень води – звідси станція перекачує помпами воду на ЗАЕС.