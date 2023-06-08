"Вода сунула ніби танк": як живе затоплений Херсон після підриву Каховської ГЕС

Унаслідок підриву Каховської ГЕС вода продовжує прибувати до Херсона. На межі між центром Херсона та районом "Корабел" люди опинилися, мов на березі великого озера.

Люди чекають звісток про те, що сталося з їхньою домівкою, про сусідів і тварин. Дехто досі заблокований у підтоплених багатоповерхівках. Унаслідок теракту частина Херсона затоплена.

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За даними Херсонської ОВА, станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення – 5,61 метра. У Херсоні вода піднялася на висоту 3 – 5 метрів.

Теракт зненацька застав жителів Херсона

Валентина Баш одна з місцевих жительок, яка постраждала внаслідок теракту росіян. Бабуся, яка рятувалася від біди в одному халаті, спала, коли вода почала прибувати. Її врятував колега сина, який повідомив про лихо.

І я виходжу, дивлюсь – вода ллє, машина стоїть, і вода підходить,

– згадує вона.

Саме так 90-річна жінка зрозуміла, що має покинути свій будинок, у якому мешкали кілька поколінь її родини.

Вона розповіла, що найбільше чекає новин про собачку Пінчу, яка мешкала разом із нею.

Будинок бабусі Валентини пішов під воду

Знайомі повідомили пані Валентині, що її дім повністю пішов під воду – "залишився лише дах". На жаль, її собачку Пінчу так і не знайшли. На словах про собаку вона розплакалась.

Не плачте так. Собаки вміють плавати, могла вибратись на сухе,

– заспокоювали Валентину Тимофіївну сусіди.

90-річна жінка, яка переживає вже другу війну, через неї втратила все, що мала. Дитиною, як пишуть журналісти, вона пережила Другу світову війну й окупацію Кременчука німцями. З воєнного дитинства запамʼятала, як звучить танк.

"І коли почала сунути вода на Херсон, я почула якесь страшне гудіння. І знову подумала, що це танк", – згадує вона ранок 6 червня.

"Але цього разу це була велика вода від підриву греблі російськими військами", – каже жінка. "Танк" з дитинства наздогнав її в Херсоні та знищив рідним дім.

Росія обстрілює Херсон під час евакуації людей

Як пише BBC, вода почала підтоплювати вже навіть ті райони міста, що розташовані на узвишші, над районом Корабел. Мешканці Херсона описують лихо одним словом – "жах". Попри масштабне лихо, яке спричинила Росія, місцеві мешканці не втрачають надію. Вони самоорганізувалися і намагаються допомогти тим, хто цього найбільше потребує.

Під час рятувальної операції у Херсоні звіддаля чути звуки вибухів. Річ у тім, що місто та його околиці перебувають під постійними обстрілами росіян.

На жаль, місцеві жителі вже настільки звикли до звуків вибухів, що навіть на них не зважають.

Місцева мешканка Вікторія розповіла, що поспішає рятувати своїх котів. Їй довелось збиратися настільки швидко, що вона встигла схопити лише собаку і вибігти з нею, а коти залишились у квартирі, розташованій на другому поверсі.

Разом з волонтерами організації "Порятунок тварин" з Харкова жінці вдалося врятувати своїх улюбленців.

Мародери та екологічна катастрофа

Підтоплення створює екологічну загрозу для міста, оскільки уводі плавають купи сміття, нечистоти з каналізації та промислових підприємств.

Працівники ДСНС рятують людей, заблокованих у своїх домівках, а також шукають зниклих. Підтоплення посилило у місті загрозу мародерства.

Журналісти BBC спостерігали, як господар напівзруйнованого російськими обстрілами будинку ловив чоловіків, які намагалися виносити з будівлі майно та будматеріали.