Ще більше відкриє очі: політик зі США припустив, якою буде реакція Заходу на підрив ГЕС

Російська армія підірвала Каховську ГЕС та спричинила екологічну катастрофу на Херсонщині. Росія вкотре довела, що їй начхати на долі людей, навіть тих, хто перебуває під її окупацією.

Про це 24 Каналу розповів політичний і громадський діяч зі США Юрій Рашкін. Він вважає, що на Росію накладуть ще більше санкцій. Чим частіше вона поводитиметься, як терорист, тим сильнішою буде реакція США.

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Від Росії відвернуться навіть союзники

Рашкін каже, що такі ситуації ведуть до пробудження у США. Місцева політична еліта розуміє, що Росія це країна, яка лише шкодить людям, навіть тим, хто живе під їхньою окупацією. Росіяни не думають про екологію, не думають про життя людей і все це лише поглиблює розуміння на Заході, якою шкідливою є Росія.

"Додайте сюди традиційний російський екологічний тероризм. І спроби нашкодити Запорізькій АЕС – це, як вбити себе у квартирі сусіда, щоб нашкодити його майну. Росії буде лише гірше від цього, від них усі відвернуться, бо бачитимуть, як погано вона ставиться до своєї планети", – зазначив американський політик.

Війна Росії проти України негативно впливає на світову екологію. Вибухи, постійні пожежі, обстріли – все це забруднює навколишнє середовище. У мирний час люди зважають на показники забрудненості, рівні екологічної допустимості, але під час війни все це відходить на другий план.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС