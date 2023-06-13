Жорстка реакція ще буде: які заходи щодо Кремля може вжити Захід через теракт на ГЕС

Підрив Каховської ГЕС матиме негативні довготривалі наслідки не лише для України, але й для світу. Однак міжнародна спільнота досі не вжила жодних серйозних методів впливу на Росію через вчинений екоцид. Втім затримка у відповідній реакції спричинена формальностями.

Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, для рішучих кроків світу необхідна юридична база, тобто докази, що саме Росія причетна до підриву ГЕС.

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Захід посилює підтримку України, але це не все

За інформацією WSJ, Адміністрація президента США Джо Байдена може надати України бронебійні снаряди зі збідненим ураном. Франція найближчим часом активізує постачання зброї Україні, аби допомогти контрнаступу. Крім того, Австралія розглядає можливість передання Україні літаків F-18.

Поки такі рішення можна розглядати як єдину реакцію Заходу на підрив Каховської ГЕС. Адже конкретних кроків через трагедію, яку спричинила Росія, так і не було.

Думаю, що жорсткі міри будуть, вони неминучі. Але є умовна процедура – від події, на яку треба відреагувати, до безпосередньо реакції,

– зауважив Ігор Ейдман.

Західні ЗМІ здебільшого пишуть про те, що у підриві Каховської дамби винен або з найбільшою ймовірністю винен Владімір Путін. Але для того, аби діяти в юридичному полі, наприклад, накласти додаткові санкції саме з цього приводу, необхідні формальні докази.

Зараз стає очевидно, що насамперед американці та їхні спецслужби займаються збором цих доказів. Вони зрештою будуть пред'явлені в ООН, в Конгресі США, і для Міжнародного кримінального суду.

"Коли ці докази будуть зібрані, а це буде доволі швидко, міжнародні структури та національні органи влади західних країн, і прийматимуть конкретні рішення. Насамперед це стосуватиметься санкцій проти Росії та людей, які відповідальні за цей жахливий злочин", – зазначив політолог.

Ймовірно, спецслужби США представлять лише перші докази щодо причетності Росії до підриву Каховської ГЕС. Саме розслідування буде великим і тривалим в часі.

Ігор Ейдман про реакцію світу на підрив Каховської ГЕС: дивитись відео

Безпрецедентна реакція може бути попереду

В Росії достатньо людей в керівній верхівці, на яких ще не наклали санкції. Зрештою, навіть санкції проти конкретних людей завжди можна посилити.

Їх можна, так само, як і Путіна, притягнути до відповідальності – видати ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом,

– наголосив Ейдман.

Тож, ймовірно, жорстка реакція світу на черговий воєнний злочин Росії буде, як і збільшення підтримки України. Однак для цього західному світу потрібне юридичне підкріплення фактами, аби повідомлення у ЗМІ переросли до формальних правових звинувачень.

Не виключено, що в разі зібрання усіх необхідних доказів, може бути серія навіть безпрецедентних заходів проти Росії.

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