Росіянки поглузували з вибуху Кримського мосту: бідкалися, що не потрапили на море

У ніч проти 17 липня пролунало відразу кілька вибухів на Кримському мосту. Внаслідок цього незаконна російська споруда трішки стомилася та частково прилягла. І це висміяли навіть самі росіяни.

Так, у мережу дві подруги Ліка та Тая виклали відео. Вони висловлювали своє обурення тим, що не встигли дістатися до півострова, бо у них перед носом підірвали Кримський міст.

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Дівчата обурені підривом моста

Підірвали міст прямо перед нами. Не могли на годину пізніше його підірвати?

– кажуть дівчата.

Панянки намагалися вирушити до півострова на відпочинок. Але їхні плани наламали вибухи на мосту, через що дівчатам довелося повернутися назад. Отже, Ліка – уродженка Краснодара. Відомо, що вона працює ворожкою. А от її подруга Тая – з Таганрога і вона безробітна.

Росіянки висміювали підрив Кримського мосту: дивіться відео

Кожна з них нарікала на підрив Кримського мосту. Мовляв, вони хотіли просто відпочити на окупованому півострові, але їхні плани наламали. Вони глузували з ситуації, хоч росіяни повідомляли про жертв на незаконно побудованому об'єкті. Втім, дівчат це не зупинило. Але від відсутності вибору Ліка та Тая повернулися до Тамані. За словами горе-мандрівниць, там на них очікують пригоди.

Зауважимо, що дівчата згодом зрозуміли, що наговорили дурниць. Вони оперативно закрили свої сторінки у соціальних мережах. Журналісти намагалися зв'язатися з Лікою. Вона розповіла, що на відео інша жінка, і що все було не так. Тим часом краснодарська поліція заявляє, що нічого незаконного у діях дівчат немає.

Невдовзі дівчата просили вибачення

Росіяни вміють віртуозно вдавати щирі вибачення. Так, Ліка і Тая вирішили перепросити за свої слова про те, що Кримський міст "висадили в повітря перед ними". Дівчата спробували пояснити сказане ними, щоб зменшити хвилю хейту, яка посипалася на них.

Росіянки просили вибачення за глузування: дивіться відео

Ліка бідкалася, що вони буцімто не мали на меті висміювати ситуацію. Мовляв, вони стали очевидицями вибухів і не знали, якими були наслідки підриву Кримського моста. Свій жарт дівчата назвали "дурним" і "тупорилим". На іншу реакцію від них ми і не очікували.

Тим часом українці теж відреагували на вибухи на Кримському мосту. Мережу буквально "засипали" низкою різних мемів на цю тему. У цьому матеріалі ми зібрали найкращі та найбільш влучні з них. Вони однозначно варті вашої уваги.