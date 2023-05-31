Від "Київ за три дні" до "підриваємо дороги", – ДПСУ потролила вибух на кордоні Росії
Джерело:ДПСУ
Росіяни підірвали ділянку автомобільної дороги біля монумента "Три сестри" на стику кордонів Росії, Білорусі та України. Кажуть, аби не допустити українські "ДРГ". Та у ДПСУ висміяли такі дії і запевнили, що це не допоможе.
Те, що російські війська підірвали дорогу на стику кордонів в Державній прикордонній службі України підтвердили.
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Рубрика від "Київ за три дні" до "Підриваємо дороги, щоб нас не захопили". Росіяни підірвали дорогу у Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та Росії… хоча навряд їм це допоможе,
– йдеться у повідомленні.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак теж висміяв росіян, зауваживши, що ті "підривають дороги на кордонах, по яких їхали брати Київ за три дні".
Довідка. Монумент "Три сестри" – пам'ятник, відкритий у 1975 році на честь дружби Росії, України та Білорусі. Монумент створювали представники Чернігівської, Брянської та Гомельської областей. Раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко запропонував знести пам'ятник, чи хоча б вирізати з нього Україну.
Україна не збирається воювати на території Росії
- Київ неодноразово наголошував, що прагне винятково повернення до кордонів 1991-го року. Вести військові дії на території сусідніх держав – нам нецікаво.
- Коли російські добровольці розпочали рейд в Бєлгородщині, в ОП наголосили, що жодного українського військового там немає.