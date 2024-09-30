"Чекістський слід": чому Росія почала погрожувати судом низці європейських країн

Росія оголосила досудові претензії Німеччині, Швеції, Швейцарії та Дані, мовляв, через їхню відмову в розслідуванні причетних до вибуху на "Північному потоці-1" та "Північному потоці-2" у вересні 2022 року. Однак подібні повідомлення Кремля мають суто "чекістський слід".

Таку думку 24 Каналу висловив президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зауваживши, що претензії є прикладом російського ІПСО, Росія намагається відвернути увагу. Крім того, звинувачення у підриві України не вплинуть на постачання нам військової допомоги.

Дивіться також У Путіна відповіли, хто визначатиме, що настав час для ядерного удару

Чому Росія почала погрожувати судом низці європейських країн

За словами президента аналітичного центру, такі заяви Росії мають "чекістський слід". Тобто, коли є інформаційні приводи, які стосуються твоєї країни, треба їх перебити іншими діями з глобальним характером.

Путін розповів, що він вносить зміни до ядерної доктрини Росії, а зараз у такий спосіб намагається атакувати наших союзників. Зрозуміло, що якщо тут буде юридична площина, то це надовго,

– пояснив Лісний.

Саме тому, на думку президента аналітичного центру, це є прикладом ІПСО Росії, Кремль має на меті від чогось відвернути світову увагу.

Європейські ЗМІ опублікували вже не першу статтю про те, що за підривом може стояти Україна, а їхні журналісти проводили розслідування. Хоча офіційно ніхто цього не публікував.

Лісний припустив, що це можна лише розглядати як елемент впливу на постачання нашій країні військової допомоги, тобто перешкоджання на її надання. Адже "чекістська натура" росіян любить закрити однією дією декілька заходів.

"Не факт, що це вплине на військову допомогу, тому що ці публікації, статті чи колонки про цей підрив з'являються з наполегливою періодичністю, тобто раз на 2 – 3 місяці. Однак вони поки ні на що не вплинули, немає наслідків у вигляді дій або ж бездіяльності", – зазначив президент аналітичного центру.

До речі, військовий експерт Олег Жданов вважає, що за підривом "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2", найімовірніше, може стояти сама Росія. Після вибухів вони намагалися перекинути провину на інші держави.