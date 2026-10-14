Справа "Північного потоку": у Німеччині почався суд над колишнім українським військовим

14 жовтня в Німеччині розпочинається суд над колишнім українським військовим Сергієм Кузнєцовим. Його звинувачують в організації підриву російських газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі у вересні 2022 року.

Українця заарештували ще у 2025 році на території Італії, проте він категорично заперечує свою провину, повідомляє агентство Reuters.

Що відомо про суд над українцем?

За версією німецьких прокурорів, Сергій Кузнєцов керував групою українців, серед яких були водолази та фахівець із вибухівки.

Вони нібито спланували операцію на замовлення невстановлених українських державних структур.

Слідство стверджує, що приблизно за три тижні до вибухів він прибув до Німеччини через Польщу, використовуючи підроблений український паспорт.

Разом зі спільниками він орендував вітрильну яхту в місті Росток і вирушив до району поблизу данського острова Борнгольм. Там учасники операції нібито заклали на морському дні вибухівку з таймерами.

Кузнєцов заперечує свою причетність до підриву.

Українська влада також відкидає звинувачення.

Наразі Кузнєцов – єдиний обвинувачений у цій справі. Водночас у Хорватії затримали ще одного чоловіка – Володимира Журавльова, якого слідство вважає одним із водолазів, причетних до операції.

Німецькі прокурори вважають, що підрив цивільної інфраструктури може бути кваліфікований як воєнний злочин. Імовірною метою диверсії було позбавити Росію важливого джерела доходів.

Що відомо про підрив "Північного потоку"?

26 вересня 2022 року в Балтійському морі пролунали кілька вибухів. Вони пошкодили три з чотирьох трубопроводів системи "Північний потік", через які Росія постачала газ до Німеччини. Унаслідок аварії в атмосферу потрапили значні обсяги метану.

До цього Німеччина отримувала через "Північний потік-1" близько половини всього імпортованого природного газу.

Після запуску "Північного потоку-2" постачання мали збільшитися, однак Берлін не дозволив ввести новий газопровід в експлуатацію незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Розслідування підриву газопроводів стало політично чутливим питанням для Німеччини, яка залишається одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні.

Росія заперечує свою причетність до вибухів і заявляє, що очікує на справедливий вирок.

Судовий процес, як очікується, триватиме до лютого 2027 року. Його перебіг може вплинути й на політичні дискусії в Німеччині, зокрема щодо подальшої військової допомоги Україні та відносин із Росією.

Нагадаємо, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" виступає за припинення військової підтримки Києва та відновлення енергетичних зв'язків із Москвою.