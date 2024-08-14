У Польщі заявили, що дайвер, якого підозрюють у підриві "Північного потоку", виїхав в Україну

Український дайвер, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік", виїхав з Польщі в Україну на початку липня. Польська прокуратура підтвердила, що отримала європейський ордер на арешт від Німеччини.

Втім, підозрюваного не було знайдено через відсутність його даних у базі розшукуваних осіб. Це призвело до того, що він не був затриманий польськими прикордонниками.

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Чому підозрюваного не затримали в Польщі

Речниця генерального прокурора Польщі Анна Адам'як повідомила, що український дайвер, якого підозрюють у причетності до підриву "Північного потоку", виїхав з Польщі до України.

В прокуратурі Польщі підтвердили інформацію про те, що вони отримали європейський ордер на арешт підозрюваного. Втім, правоохоронцям не вдалося знайти підозрюваного Володимира за його ймовірним мімцем проживання.

Чоловік перетнув польсько-український кордон на початку липня,

– повідомила Адам'як.

Речниця зауважила, що Німеччина видала лише орден на арешт дайвера, втім, його не було в базі розшукуваних осіб, якою користується Прикордонна служба. Тобто, це означає, що вносила дані підозрюваного, що дало змогу йому уникнути затримання польськими прикордонниками.

До слова, підозри отримали ще двоє українців. За даними слідства вони брали участь у підривах, імовірно, як водолази – прикріплювали вибухівку до газопроводів.