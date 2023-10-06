Не відповідає дійсності, – у ВМС спростували інформацію про "підрив" турецького судна
6 жовтня 2023, 16:01Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
ЗМІ писали про нібито "підрив" турецького вантажного судна Kafkametler біля узбережжя Румунії. Однак, ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомив речник ВМС ЗСУ. Дмитро Плетенчук зазначив, що судно оглянули, але пошкоджень не виявили.
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Інформація про підрив не відповідає дійсності
Дмитро Плетенчук розповів, що інформація про нібито "підрив" судна проходила, втім, вона не підтвердилася.
Ми її не підтверджуємо. Все там було оглянуто, ніяких пошкоджень не було, підриву не було, інформація не відповідає дійсності,
– підкреслив речник ВМС.
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Що цьому передувало
- 5 жовтня Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що турецьке вантажне судно нібито натрапило на міну в Чорному морі біля узбережжя Румунії.
- Також уточнили, що йдеться про Kafkametler.
- Агентство писало, що нібито судно зазнало незначних пошкоджень. Екіпаж не постраждав.
- Також у Reuters зазначали, інцидент стався біля гирла Дунаю – за 11 морських миль на північ від міста Сулина, поблизу входу у Сулинське гирло. Додали, що інформацію надала британська компанія з безпеки морського судноплавства Ambrey.
- За даними ЗМІ, судно нібито кинуло якір у протоці Дунаю.
- У Reuters також зазначали, що інформацію нібито "підтвердило джерело в українському уряді". Мовляв, це могла бути або зовсім стара міна, зокрема, часів Другої світової, або одна з нових – залишених під час повномасштабної війни.