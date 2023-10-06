Не відповідає дійсності, – у ВМС спростували інформацію про "підрив" турецького судна

ЗМІ писали про нібито "підрив" турецького вантажного судна Kafkametler біля узбережжя Румунії. Однак, ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ. Дмитро Плетенчук зазначив, що судно оглянули, але пошкоджень не виявили.

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Інформація про підрив не відповідає дійсності

Дмитро Плетенчук розповів, що інформація про нібито "підрив" судна проходила, втім, вона не підтвердилася.

Ми її не підтверджуємо. Все там було оглянуто, ніяких пошкоджень не було, підриву не було, інформація не відповідає дійсності,

– підкреслив речник ВМС.

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Що цьому передувало