Підриває суверенітет України, – США засудили російський перепис населення в Криму

Росія влаштувала перепис населення включно з окупованими територіями Криму й Севастополя. Сполучені Штати Америки засудили такі дії.

Адже це спрямоване на те, щоб підірвати незалежність України. Відповідну заяву зробив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

До теми Росія проводить перепис в окупованому Криму: реакція МЗС України

Сполучені Штати засудили всеросійський перепис населення в Криму

США вкотре висловили підтримку Україні у боротьбі проти російської агресії.

Штати рішуче засудили проведення російського перепису в окупованому Криму. У Держдепі назвали це черговою спробою підірвати незалежність, суверенітет та цілісність України.

Також речник відомства вкінці свого твіту додав хештег #CrimeaIsUkraine (Крим – це Україна – 24 канал).

Чимало людей у твітері підтримали позицію Сполучених Штатів. Під дописом Неда Прайса було залишено десятки коментарів. Один з користувачів написав, що жодна демократична країна при здоровому глузді не повинна підтримувати анексію територій з метою деколонізації.

Всеросійський перепис населення: що про це відомо

МЗС України напередодні офіційно заявило, що проведення російського перепису населення на тимчасово окупованих територіях Криму є недружнім актом щодо нашої держави.

Дані: Вікіпедія

Росія планувала провести масштабний перепис населення ще у жовтні 2020 року. Втім через пандемію його початок перенесли на квітень 2021 року.

Основний етап відбудеться з 15 жовтня по 14 липня 2021 року. Вперше перепис пройде і в онлайн-форматі.

На проведення заходу з бюджету виділили 32 мільярди рублів.

Кремль також доручив провести перепис і на території тимчасово окупованого Криму. У Євросоюзі засудили таке рішення. І закликали Росію припинити всі порушення міжнародного права на півострові.

Текст публікації Неда Прайса

Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. #КримУкраїна