Підриває суверенітет України, – США засудили російський перепис населення в Криму
Джерело:твітер Неда Прайса
Росія влаштувала перепис населення включно з окупованими територіями Криму й Севастополя. Сполучені Штати Америки засудили такі дії.
Адже це спрямоване на те, щоб підірвати незалежність України. Відповідну заяву зробив представник Державного департаменту США Нед Прайс.
До теми Росія проводить перепис в окупованому Криму: реакція МЗС України
Сполучені Штати засудили всеросійський перепис населення в Криму
США вкотре висловили підтримку Україні у боротьбі проти російської агресії.
Штати рішуче засудили проведення російського перепису в окупованому Криму. У Держдепі назвали це черговою спробою підірвати незалежність, суверенітет та цілісність України.
Також речник відомства вкінці свого твіту додав хештег #CrimeaIsUkraine (Крим – це Україна – 24 канал).
Чимало людей у твітері підтримали позицію Сполучених Штатів. Під дописом Неда Прайса було залишено десятки коментарів. Один з користувачів написав, що жодна демократична країна при здоровому глузді не повинна підтримувати анексію територій з метою деколонізації.Зверніть увагу! МЗС України напередодні офіційно заявило, що проведення російського перепису населення на тимчасово окупованих територіях Криму є недружнім актом щодо нашої держави.
Всеросійський перепис населення: що про це відомо
Дані: Вікіпедія
- Росія планувала провести масштабний перепис населення ще у жовтні 2020 року. Втім через пандемію його початок перенесли на квітень 2021 року.
- Основний етап відбудеться з 15 жовтня по 14 липня 2021 року. Вперше перепис пройде і в онлайн-форматі.
- На проведення заходу з бюджету виділили 32 мільярди рублів.
- Кремль також доручив провести перепис і на території тимчасово окупованого Криму. У Євросоюзі засудили таке рішення. І закликали Росію припинити всі порушення міжнародного права на півострові.
Текст публікації Неда Прайса
Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. #КримУкраїна