Ізраїль переконаний, що саме Росія підірвала Каховську ГЕС

Ізраїль не має сумнівів, що Росія підірвала Каховську гідроелектростанцію. Кремлівська пропаганда не зможе переконати світ у зворотньому.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен в ефірі місцевого радіо, наголосивши, що його країна підтримує цілісність України.

Увага Люди сидять на дахах, рівень води росте, триває евакуація: головне про підрив Каховської ГЕС

За його словами, за оцінкою Ізраїлю, саме Росія підірвала греблю Каховської ГЕС.

Елі Коен також зазначив, що його країна може виділити допомогу Києву.

"Ми розглядаємо можливість надання гуманітарної допомоги. Ми підтримуємо цілісність України", — сказав Коен.

Як світ реагує на підрив Херсонської ГЕС

На жаль, Росія досить вдало просуває свої наративи у міжнародній пресі, а тому багато міжнародних ЗМІ пишуть про катастрофу у нейтральному тоні. Мовляв, це природня катастрофа, чи у підриві винні невідомі, чи унаслідок бойових дій на території України. Прямо звинувачувати Росію у підриві Каховської ГЕС, як це є насправді, спромоглись лише одиниці.

Міжнародні організації теж проявили бездіяльність: в ООН день підриву відзначали день російської мови, згодом таки відреагували на вчинений Росією теракт. Однак офіційні заяви щодо трагедії на Херсонщині від генсека Антоніу Гутерреша та його заступника Мартіна Гріффітса виявилися неоднозначними.

Союзники продовжують підтримувати Україні, обіцяють сприяти розслідуванню та допомогти з ліквідацією наслідків катастрофи, а також притягнути Росію до відповідальності.

Так, Туреччина готова зробити все можливе для допомоги Україні. Ердоган заявив, що для розслідування вибуху на Каховській дамбі може бути створена комісія за участю експертів воюючих сторін, ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину.

На трагедію відреагував президент США Джо Байден. Американський лідер пообіцяв допомогти Україні. До того ж він наголосив, що не залишить нашу державу.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ще минулої осені Україна попереджала світ про мінування Росією об'єктів Каховської ГЕС.