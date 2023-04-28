Підрив "Північних потоків": Збройні сили Данії підтвердили сенсаційну деталь

Восени 2022 року світ сколихнула новина про підрив "Північних потоків". Зафіксували витік газу. Відразу почалася з'являтися інформація, що це – російський теракт. Збройні сили Данії заявили про загадкове російське судно.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російські військові кораблі перебували поблизу газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" за лічені дні до вибухів. Тепер Збройні сили Данії розповіли деталі.

Зверніть увагу На пов'язаній із "Північним потоком" яхті виявили сліди вибухівки, – NYT

Мовиться, що російський корабель СС-750 перебував біля "Північного потоку" за чотири дні до підриву труб. Судно країни-терористки зафіксував данський патрульний катер. Він перебував на чергуванні неподалік від острова Борнхольм у Балтійському морі.

Ба більше, СС-750 вдалося сфотографувати. Водночас доступ до світлин – закритий. Усе тому, що фотографії є частиною розвідувальної роботи. Водночас факт перебування російського судна за лічені дні до вибухів Збройні сили Данії підтверджують.

Підриви труб "Північних потоків" – акт тероризму

Росія намагалася залякати Європу перед настанням зими. Витік газу та пошкодження "Північних потоків", на думку країни-терористки, мали посіяти паніку серед європейців. В Офісі Президента тоді назвали витік газу – терактом, який спланувала Росія.

Варто зауважити, що всі плани країни-терористки провалилися. Європа спокійно пережила зиму, ніхто не замерз без російського газу.