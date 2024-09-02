Дуда вважає закиди про причетність Польщі до підриву "Північного потоку" грою на боці росіян

Польський президент Анджей Дуда назвав заяви німецької розвідки "повним абсурдом". Зокрема, мовиться про заяви Берліна, що атаку на газопроводи мали б здійснити за підтримки Польщі.

Відповідну заяву озвучив екскерівник зовнішньої розвідки Німеччини Август Ханнінг. За його словами, операцію нібито мав погодити Дуда на найвищому рівні з президентом України Володимиром Зеленським.

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Як відреагував Дуда на заяви Німеччини

Польський президент припустив, що, можливо, це "якась гра, яку ведуть з росіянами разом".

Тому що це єдиний спосіб подивитися на це, якщо такі звинувачення лунають у бік країни-союзника,

– сказав Дуда.

Він також додав, що слова з боку Німеччини його "дивують" та "шокують". За його словами, "Північні потоки":

існували для досягнення російсько-німецьких інтересів,

вони не гарантували енергетичної безпеки, а навпаки – були енергетичною загрозою для Європи.

Фактично це був спільний російсько-німецький інтерес на шкоду Центральній Європі, насамперед – на шкоду безпеці та енергетичній безпеці,

– додав польський лідер.

Анджей Дуда також згадав, як говорив з тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, яка запевняла, що газопроводи є бізнес-проєктом, на який вона начебто не має жодного впливу.

Президент Польщі також пригадав, як згодом Меркель телефонувала Байдену, щоб США розблокували інвестиції на "Північний потік-2", далі – говорила з Путіним "з радістю, що ці інвестиції розблоковані й що можна буде здійснювати цей спільний антиєвропейський бізнес".

Що нещодавно ЗМІ писали про підриви "Північних потоків"

Видання Wall Street Journal написало, що підрив "Північних потоків" нібито схвалив Зеленський й потім хотів скасувати операцію. Це трапилось після того, як ЦРУ просило Офіс Президента припинити операцію.

Саме тоді Володимир Зеленський буцімто наказав тодішньому Головнокомандувачу Валерію Залужному припинити її, проте генерал проігнорував наказ.

Водночас Залужний, СБУ та Офіс Президента заперечують причетність до підриву газопроводів.

Важливо. Німеччина видала ордер на арешт українця Володимира З. у справі про підрив трубопроводів "Північний потік". Його мали затримати у Польщі, де він жив, проте він встиг виїхати до України. Підозрюваними оголосили ще двох громадян України. Серед них є жінка.