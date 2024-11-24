Замість буйного чоловіка – "розтяжка": в Україні почастішали диверсії проти силовиків, – ЗМІ

Відомі випадки, коли на українських силовиків за допомогою вибухівки вчинялися замахи. У Нацполіції закликають правоохоронців, військових, а також цивільних не чіпати невідомі речі, а викликати саперів.

Ці диверсії мають на меті дестабілізувати ситуацію в Україні, залякати та порушити нормальну роботу правоохоронних органів, передає 24 Канал з посиланням на співрозмовника "Української правди" у Нацполіції.

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Замість "буйного чоловіка" – "розтяжка"

Так, один із подібних випадків стосувався підриву військовослужбовця. Караульний, який обходив територію, побачив пакет і нагнувся до нього. У цей момент спрацював вибуховий пристрій, який запустили дистанційно. Відомо, що на дереві була прикріплена камера, яка транслювала подію онлайн.

У середині листопада в Києві до поліції подзвонила жінка, яка розповіла, що на неї напав чоловік. Вона зачинилася у ванній і просить допомоги. Коли правоохоронці прибули за викликом, то набрали "потерпілу", а та сказала, що двері у квартиру відчинені, і вони можуть зайти.

Коли працівники поліції зайшли всередину, то почули звук спрацювання чеки гранати та встигли зачинити двері. В цей час стався вибух в коридорі квартири. Працівники поліції та інші особи не постраждали.

Встановлено, що спрацював механізм "розтяжки" із застосуванням Ф-1, у квартирі нікого не було. Помешкання здавали в оренду подобово і власники квартири жінку не бачили.

Нещодавно у столиці затримали 17-річного юнака, який підірвав саморобний пристрій у Дарницькому районі. Його завербували росіяни для здійснення серії підривів. Зокрема, на його рахунку вчинення підпалів відділень Укрпошти в Миколаєві та Одесі.