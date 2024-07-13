Одному з найефективніших бойових командирів ДПСУ доручили формувати підрозділ безпілотних систем

У бригаді "Помста" формують першу в Держприкордонслужбі комендатуру РУБАК. Створити підрозділ ударних дронів доручили одному з найефективніших бойових командирів ДПСУ.

Йдеться про Героя України Дмитра Олексюка. Саме він розвивав напрям ударних БпЛА у складі прикордонної комендатури "Фенікс" "Помста".

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Підрозділ безпілотних систем ДПСУ

Як розповіли у ДПСУ, комендатура безпілотних систем бригади "Помста" включатиме широку лінійку різних дронів літакового та коптерного типу. Це як FPV-дрони, так і нічні бомбери чи легкі розвідувальні БпЛА. Створити її доручили підполковнику Дмитру Олексюку.

Його бійці та дрони допомагали виявити та знищити чимало військових цілей окупантів, в тому числі зупиняти масштабні штурми, в яких ворог застосовував піхоту, танки, БМП. Кістяком першої прикордонної комендатури РУБАК стануть бійці та командири, які мають успішний практичний досвід роботи з БпЛА,

– розповіли прикордонники.

Держприкордонслужба повідомила, що відбір фахівців до комендатури вже розпочався. Прикордонникам потрібні оператори БпЛА, інженери, сапери, а також люди, які бажають навчитися пов'язаних спеціальностей.

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