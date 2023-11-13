Виходять на "нічне полювання": у ССО анонсували відплату для окупантів

Наші військові продовжують ліквідовувати ворогів та перетворювати їхню техніку на бляшанки. У ССО анонсували відплату для окупантів і зазначили, що виходять на "нічне полювання".

Відповідне повідомлення з'явилося на їхній сторінці у телеграмі. У ССО підкреслили, що на нас очікують добрі новини.

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ССО виходять на "нічне полювання"

Оператори одного з підрозділів ССО виходять на нічне полювання. Це означає лише одне: невдовзі на ворога чекає відплата, а на нас – добрі новини,

– кажуть військові.

Оскільки на ворога очікує відплата, то варто звернути увагу на тих, з ким уже встигли поквитатися. Лиш за минулу добу наші військові відправили на той світ 800 окупантів.

Втрати ворога ростуть

Отже, від початку повномасштабного вторгнення наші військові ліквідували близько 312 550 російських загарбників. А за минулу добу до "концерту Кобзона" долучилися 800 окупантів.

Також російські військові зазнали колосальних втрат у техніці. На балансі так званої "другої армії світу" стало на 5 354 танки, 10 079 бойових броньованих машин, 7 569 артилерійських систем, 881 РСЗВ, 580 засобів ППО, 322 літаки та 324 гелікоптерів менше.

Крім того, ворог не дорахується 5 634 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 561 крилатої ракети, 22 суден, 1 підводного човна, 9 949 автомобілів і автоцистерн, а також 1 079 одиниць спеціальної техніки.

Окупантам довелося змінити тактику

Принаймні у районі Андріївки та Кліщіївки. Адже до звільнення цих населених пунктів ворог активно проводив атаки важкою технікою. Але наші військові завдали чимало втрат окупантам. І через це їм доводиться частіше використовувати піхоту.

Під час звільнення Кліщіївки та Андріївки, а потім контратак ворога, ворог дійсно втратив дуже значну кількість важкого озброєння. Там буквально брухт ми можемо побачити. Також він втратив на цьому напрямку також значну кількість артилерійських стволів. Це як самі гармати, так і міномети,

– зазначив Калашніков.

Пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков додав, що в окупантів також стало менше РСЗВ. Загалом тактична складова в загарбників після контрнаступу наших військових погіршилася. Тому їм доводиться у боях застосовувати живу силу.