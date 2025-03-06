"Тайфун" працює на повну: як оператори БпЛА нищать техніку та особовий склад ворога
- Оператори безпілотників спецпідрозділу "Тайфун" знищили ворожу техніку та піхоту на Покровському напрямку, завдаючи прицільних ударів.
- Військові також опублікували відео, на якому можна побачити, як відбувалася ліквідація ворога.
Оператори безпілотників окремого загону НГУ "Тайфун" знищили ворожу техніку на Покровському напрямку та показали відео результатів роботи військових.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Національної гвардії України "Тайфун".
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Оператори БпЛА завдають прицільних ударів
Українським операторам БпЛА вдалося знищити три одиниці ворожої техніки, три укриття з ворожою піхотою та дев'ять піхотинців. Також бійці уразили російську техніку, яка перебувала в укритті.
Військові показали кадри, на яких можна побачити, як відбувалася ліквідація ворога.
На відео результати нещодавніх бойових вильотів наших професійних операторів БпЛА та їх прицільні удари по ворогу: знищена техніка та особовий склад. Разом знесемо ворога з нашої землі!
– йдеться в публікації.
Спецпідрозділ "Тайфун" працює на повну: дивіться відео
До слова, 3 березня в Україні стартував проєкт "Лінія дронів". За словами Міноборони, ця ініціатива має об'єднати роботу БпЛА і піхоти в єдину ударну систему. У проєкті "Лінія дронів" беруть участь підрозділи "Ахіллес", "Рарог", К-2, "Птахи Мадяра" та підрозділ Державної прикордонної служби "Фенікс".