Підрозділи Нацгвардії знищують російських окупантів на Київщині

30 березня 2022 , 14:57
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Джерело:

Нацгвардія

Нацгвардія України знищує окупантів на Київщині. Військові успішно завдають ударів спільно із ЗСУ.

У мережі Нацгвардія опублікувала фото ворожої техніки, яку вже знищили її військові. Про це стало відомо 30 березня.

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На київському напрямку підрозділи Національної гвардії України успішно та блискавично знищують окупантів,
– мовиться в повідомленні.

До того ж нацгвардійці разом із ЗСУ подекуди переходять до контрнаступу.


Знищена нацгвардійцями ворожа техніка / Фото Нацгвардії


Розвалена техніка ворожих військ / Фото Нацгвардії

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Автор: Марта Кушка