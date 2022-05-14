Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ вдосконалюють вміння у наступі

Українські захисники щодня ризикують своїми життями у боротьбі з російськими окупантами. Вони завдають їм чималих втрат у бою.

Щоб вдосконалити свої вміння, наші воїни продовжують тренуватися. Зокрема, мовиться про підрозділи Сухопутних військ ЗСУ. Зараз вони відпрацьовують навички наступальних дій.

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ЗСУ вдосконалюють вміння у наступі

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зауважив, що українські військові вже активно використовують техніку та озброєння, надані іноземними партнерами.

Так, тренування проходять на американських БТР, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців. Зокрема, йдеться про БТР М113.

Усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі. Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські війська, ми звільнимо нашу землю від ворога. Для цього потрібно багато та безперервно тренуватись,

– зазначив командувач Сухопутних військ.

Як зазначається, захисники наразі удосконалюють тактику ведення бою в містах та селах, зачистку житлових приміщень та наступ піхоти під прикриттям бронетехніки.

Зброя від США: коротко

Генштаб ЗСУ неодноразово наголошував, що США є потужним союзником України у боротьбі з російськими окупантами. Зараз американська влада надає нам усю можливу підтримку та забезпечує наших воїнів необхідною зброєю.

2 травня морські піхотинці та Військово-повітряні сили Сполучених Штатів завантажили гаубиці M777 калібру 155 міліметрів для України на Boeing C-17 Globemaster III.

7 травня на базі Повітряних сил "Тревіс", що у Каліфорнії, відбулося завантаження боєприпасів для гаубиць калібру 155 міліметрів, які прибули до України.

За словами Арестовича, із 90 гаубиць, які нам хотіли надати американці, 89 вже в Україні.

Міністерство оборони США підписало контракт на виготовлення безпілотників-камікадзе Switchblade, які одразу передадуть Україні. На придбання цієї зброї було виділено понад 17 мільйонів доларів.

9 травня президент США Джозеф Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у деталях пояснив, що саме передбачає ухвалення цього закону.

13 травня стало відомо, що морські піхотинці Морських експедиційних сил Морської піхоти США готують піддони з нелетальним обладнанням, необхідним для оборони України на фронті.

Олексій Резніков зазначив, що в озброєнні України відбувся тектонічний зсув – американські гаубиці М777 калібру 155 міліметрів вже працюють на фронті, а ще три місяці тому, за його словами, це вважалося неможливим.

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