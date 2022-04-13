Підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували Харківщину
13 квітня 2022 , 14:46Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
Українські захисники знищили 2 ворожі літаки. Ними окупанти атакували населені пункти Харківщини.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Збити 2 літаки окупантів вдалося мобільним підрозділам ЗСУ.
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Голова Харківської ОВА подякував нашим захисникам, які боронять українську землю.
Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область,
– наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня, Росія втратила у війні 158 літаків та 143 гелікоптери. Втрати особового складу становлять близько 19 800 осіб.
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