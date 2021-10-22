Підсанкційні контрабандисти знову в дії: ДБР викрило поновлення потоків

Більшість осіб, які потрапили у так званий "список контрабандистів" РНБО відновили свою діяльність. Вони перерозподілили контрабандні потоки і залучили нових юридичних осіб.

22 жовтня 2021 Державне бюро розслідувань провело низку обшуків за місцем проживання контрабандистів та їхніх подільників. Контрабандисти активізувалися на території Одеської, Київської областей та міста Києва.

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Контрабандисти знову "у грі"

Слідчі встановили, що більшість підсанкційних контрабандистів влітку поновили свою діяльність. Зокрема, аби знову возити контрабандні товари поза митного контролю, вони перерозподілили потоки.



Слідчі ДБР провели низку обшуків

За оперативною інформацією, для відновлення схем, контрабандисти залучили до своєї діяльності нових юридичних осіб, що не увійшли до санкційних списків.

ДБР має докази причетності до злочинної схеми посадових осіб Державної митної служби та осіб, щодо яких накладено санкції.

Обшуки у контрабандистів, які поновили діяльність: дивіться відео

Вилучили чорнові записи, мобільні телефони, планшети, флешки, які мають значення для розслідування кримінальної справи.

Окрім цього, ДБР ініціюватиме проведення у взаємодії з іноземними правоохоронними органами. Так намагатимуться знайти активи пісанкційних осіб за кордоном.

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